"Спартак" уступил "Северстали", потерпев пятое поражение подряд

"Спартак" проиграл "Северстали" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ - 0:3. В составе череповецкого клуба заброшенной шайбой и результативной передачей отметился нападающий Богдан Якимов.

"Спартак" занимает 6-е место в Западной конференции, имея в активе 64 очка. "Северсталь" с 51 баллом располагается на 10-й строчке.

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"Северсталь" (Череповец) - "Спартак" (Москва) - 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Якимов - 5 (Хохлов, Монахов), 5:03 - 1:0. Грачев - 2 (Кудако, Захарчук), 38:12 - 2:0. Кудако - 5 (мен., п.в., Якимов), 57:21 - 3:0.

Вратари: Фурх - Гудачек (56:15 - 57:21).

Штраф: 10 - 16.

Броски: 28 (10+14+4) - 35 (9+3+23).

Судьи: Белов, Ромасько.

22 февраля. Череповец. "Ледовый дворец".

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