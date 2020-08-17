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«Спартак» уступил «Авангарду». Не помог даже гол Лехтеря

17 августа 2020, 15:11
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«Спартак» в контрольном матче уступил «Авангарду». Омичи победили со счетом 2:1. Единственную шайбу в составе москвичей забил нападающий Йори Лехтеря.

Хоккей

Товарищеские матчи. Клубы

«Спартак» (Москва) — «Авангард» (Омск) — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Секач — 1 (бол., Толчинский, Каски), 30:27 — 0:1. Лехтеря — 1 (Гончаров), 39:09 — 1:1. Чудинов — 2 (Береглазов, Чинахов), 41:24 — 1:2.

Вратари: Беспалов (58:53) — Гарипов.

Броски: 25 (8+7+10) — 37 (7+15+15).

Судьи: Гамалей, Юдаков.

17 августа. Москва. «ЦСКА Арена».

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