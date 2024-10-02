«Спартак» — «Трактор»: видеообзор матча КХЛ

«Спартак» дома уступил «Трактору» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:3 Б.

Видео лучших моментов игры опубликовано на Youtube-канале FONBET чемпионата КХЛ.

«Спартак» с 16 очками после 10 матчей располагается на 2-м месте в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» (14 очков) идет 3-м на «Востоке»