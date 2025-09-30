«Спартак» и «Трактор» сыграют в чемпионате КХЛ 30 сентября

«Спартак» и «Трактор» проведут матч в FONBET чемпионате КХЛ во вторник, 30 сентября. Начало игры в ДС «Мегаспорт» в Москве — в 19.30 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

30 сентября, 19:30. Мегаспорт Спартак Трактор

Матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», каналы «КХЛ», «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги.

Следите за ключевыми событиями и результатом игры «Спартак» — «Трактор» в матч-центре нашего сайта.

В сезоне КХЛ-2025/26 «Спартак» провел 9 матчей и набрал 9 очков, предыдущим соперником красно-белых был «Шанхай Дрэгонс» (1:3). У «Трактора» — 12 очков в 9 играх, в четверг челябинцы обыграли «Авангард» (5:1).

Матч «Спартак» — «Трактор» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс