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Сегодня, 18:10

«Спартак» — «Трактор»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

«Спартак» и «Трактор» встретятся в матче КХЛ
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Спартак» и «Трактор» встретятся в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ во вторник, 1 октября. Игра пройдет на ледовой арене «Мегаспорт» в Москве, начало — в 19.30 мск.

Игру «Спартак» — «Трактор» в прямом эфире покажет канал «КХЛ» и официальный сайт лиги. Трансляция также пройдет на онлайн-платформе «Кинопоиск» (контент доступен при наличии подписки). Кроме того, жителям Челябинска можно смотреть игру на канале «ОТВ» (начало эфира в 21.20 по местному времени).

Ключевые события матча «Спартак» — «Трактор» можно отслеживать в матч-центре «СЭ».

«Спартак» в этом сезоне КХЛ провел 9 матчей и набрал 15 очков. У «Трактора» — 9 матчей и 12 очков.

ХК Спартак (Москва)
ХК Трактор
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3 Сибирь 11 6 5 12
4 Трактор 9 5 4 12
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6 Адмирал 8 5 3 11
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