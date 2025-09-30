Хоккей
30 сентября, 21:56

«Спартак» дома обыграл «Трактор», у Порядина и Коростелева по дублю

Алина Савинова

«Спартак» победил «Трактор» в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ — 6:3.

У красно-белых Павел Порядин набрал 3 (2+1) очка, Никита Коростелев оформил дубль, еще по шайбе забросили Адам Ружичка и Герман Рубцов, на счету которых также по результативной передаче. Голы челябинской команды забили Михаил Григоренко, Владимир Жарков и Андрей Светлаков.

«Спартак» набрал 11 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» (12) идет четвертым на «Востоке».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
30 сентября, 19:30. Мегаспорт
Спартак
Трактор
  • Константин Мишин

    поживём - увидим... потенциал у него есть... посмотрим как у него пойдёт? Жамнов всем даёт шансы... Пашин, Беляев, Лукьянцев, Рубцов, Королёв - тому примеры...

    02.10.2025

  • Yury Petrov

    такой игры в большинстве давно не было,радует.

    01.10.2025

  • Vitalik Klimov

    он думаю скоро в Химик поедит, на мой взгляд сыроват для кхл пока. может я и ошибаюсь:grinning:

    01.10.2025

  • валерон

    Трактор в каждой игре хватает удаление за нарушение численного состава . Когда это прекратится ,дисциплина на нуле.

    01.10.2025

  • vladtsn

    Увы. В Регулярке уже не встретимся

    30.09.2025

  • vladtsn

    Кстити не правильный запрос карается удалением!!! Тоесть если бы Жамнов ошибся, то это 2:1 и удаление, а так 2:0 на тот момент

    30.09.2025

  • Константин Мишин

    да что-то Соболев сегодня не впечатлил...

    30.09.2025

  • vladtsn

    Это хоккей братан. За линией должны должны быть два конька, поэтому там ни чего спорного. У пасующего - один конек за линией, другой в средней зоне, а у пренимающего оба конька в зоне нападения. Это правила такие

    30.09.2025

  • Palacios

    Обтекай и молча завидуй!

    30.09.2025

  • vladtsn

    Ну наверное Кина, Соболева, Ружечку надо штрафовать. Абсолютно не понятные удаления с точки зрения игры. На ровном месте

    30.09.2025

  • VVSh71

    впервые на кубе увидел повтор спорного момента. после этого судья изменил решение. такое только в свинарнике может быть)) ни на одном кубе других команд такого нет((

    30.09.2025

  • vladtsn

    Ну наконец то Спартак выиграл дома после Сочи, до этого мы импортировали очки из за МКАДа и гостепреимно отдавали. Опять тупые удаления. слава Богу у Трактора такие же не обязательные, которыми Мы и воспользовалсь. На самом деле можно и Усманову дать Шапку. Хорошая игра. Длинные руки, много острых передач во втором периоде перехватил. Ну и на пятую в чужой зоне сохранил

    30.09.2025

  • Vitalik Klimov

    Пускай хоть так пока, победили и ладно. Порядин веселый, зла держать не будет!:grinning:

    30.09.2025

  • Palacios

    Это да. Но стиль у них по осени иной совсем. В том году позже с ними играли, было очень тяжело.

    30.09.2025

  • Vitalik Klimov

    Трактор в финале играл, вот когда китайцы до финала дойдут, тогда видимо, для Спартака это будет вызовом

    30.09.2025

  • Palacios

    Это понятно. Ему не такой гол нужен по идее.

    30.09.2025

  • Palacios

    Мальцев, Ружичка, Пашин - все до сих пор под сонной дозой. Непонятно, что с ними происходит.

    30.09.2025

  • Vitalik Klimov

    Ружечки надо вспомнить как забивать, пусть хоть голом в пустые, вспомнит

    30.09.2025

  • spartsmen

    ну, трактор тоже далеко не словаки, начиная с тренера :)

    30.09.2025

  • Palacios

    С этим шанхаями всегда тяжело играем и сливаем часто. В любом составе. Североамериканский стиль.

    30.09.2025

  • Сергей Макурин

    Жамнова с наступающим. Большинство решило вс?, четыре из шести. По прежнему слабое звено защитники, очень много ошибок. Николаев вторую прозевал, а в целом сыграл хорошо. Мальцев с Ружичкой никак не проснутся.

    30.09.2025

  • Palacios

    Ружичка засранец ) Не отдал Порядину на хет-трик.

    30.09.2025

  • spartsmen

    ну хоть что-то похожее на игру. после шанхая надо было отмазываться. хотя до пятого гола было очень на тоненького.

    30.09.2025

  • Vitalik Klimov

    на мой взгляд просто слабое судейство, в обе стороны! а не удаляться с нашей игрой в обороне, сложно, я так думаю. Соболев что-то слаб совсем

    30.09.2025

  • Evgen

    дисциплину надо налаживать, капец сколько удалялись

    30.09.2025

  • Питерский пёс

    У Спартака появился клиент? С победой

    30.09.2025

  • Vitalik Klimov

    Вот так надо Спартаку играть, с горящими глазами!!! И в обороне, так же под шайбы ложиться, тогда не стыдно будет перед трибунами!!! Вперёд Спартак!!!

    30.09.2025

  • Evgen

    Парни с победой! отличная игра, хорошо реализовываете большинство! Но что с дисциплиной 14 минут штрафа!! вы одурели? ну наведите порядок то наконец!! Спартачи с победой!!

    30.09.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Авангард 10 8 2 16
    2 Металлург Мг 10 7 3 16
    3 Нефтехимик 11 7 4 14
    4 Автомобилист 11 6 5 13
    5 Трактор 11 5 6 13
    6 Барыс 11 5 6 11
    7 Ак Барс 10 4 6 9
    8 Амур 9 3 6 8
    9 Адмирал 9 3 6 8
    10 Сибирь 10 4 6 8
    11 Салават Юлаев 9 2 7 6
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 11 8 3 18
    2 Торпедо НН 11 8 3 17
    3 Динамо Мн 10 6 4 14
    4 Шанхай Дрэгонс 9 5 4 12
    5 СКА 10 5 5 12
    6 ЦСКА 10 5 5 11
    7 Спартак 10 4 6 11
    8 Динамо М 10 5 5 11
    9 Северсталь 10 5 5 10
    10 Сочи 9 4 5 9
    11 Лада 11 2 9 5
    Результаты / календарь
    22.09
    23.09
    24.09
    25.09
    26.09
    27.09
    28.09
    29.09
    30.09
    1.10
    2.10
    3.10
    4.10
    5.10
    6.10
    7.10
    2.10 19:00
    Нефтехимик – Лада
    		 1 : 4
    2.10 19:30
    Динамо М – Трактор
    		 3 : 2 Б
    Все результаты / календарь

