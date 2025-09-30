«Спартак» дома обыграл «Трактор», у Порядина и Коростелева по дублю

«Спартак» победил «Трактор» в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ — 6:3.

У красно-белых Павел Порядин набрал 3 (2+1) очка, Никита Коростелев оформил дубль, еще по шайбе забросили Адам Ружичка и Герман Рубцов, на счету которых также по результативной передаче. Голы челябинской команды забили Михаил Григоренко, Владимир Жарков и Андрей Светлаков.

«Спартак» набрал 11 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» (12) идет четвертым на «Востоке».