«Спартак» — «Трактор»: прямая трансляция матча КХЛ
Московский «Спартак» дома примет «Трактор» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ в субботу, 23 сентября. Игра пройдет на арене «Мегаспорт» в Москве, начало — в 13.30 по московскому времени.
Видеотрансляцию противостояния «Спартак» — «Трактор» покажут на официальном сайте КХЛ и на канале KHL Prime. Начало прямого эфира — в 13.15. Игру КХЛ также можно будет посмотреть на сайте платной онлайн-платформы «Кинопоиск».
Ключевые события матча «Спартак» — «Трактор» будут доступны в матч-центре сайта «СЭ».
Красно-белые под рукодством тренера Алексея Жамнова набрали 11 очков и занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции. Клуб из Челябинска располагается на седьмой строчке с 9 баллами на Востоке.
КХЛ: новости и обзоры матчей, статистика игроков и интервью тренеров, календарь и турнирные таблицы в актуальном виде.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|10
|8
|2
|16
|2
|Торпедо
|8
|6
|2
|13
|3
|Сочи
|9
|6
|3
|12
|4
|Локомотив
|8
|6
|2
|12
|5
|Спартак
|9
|5
|4
|11
|6
|Куньлунь РС
|10
|5
|5
|10
|7
|СКА
|9
|4
|5
|8
|8
|Северсталь
|7
|3
|4
|7
|9
|Динамо Мн
|8
|3
|5
|7
|10
|ЦСКА
|9
|3
|6
|7
|11
|Витязь
|10
|1
|9
|3
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|9
|7
|2
|15
|2
|Ак Барс
|8
|6
|2
|12
|3
|Автомобилист
|10
|5
|5
|12
|4
|Лада
|9
|5
|4
|11
|5
|Сал. Юлаев
|8
|5
|3
|10
|6
|Авангард
|7
|5
|2
|10
|7
|Трактор
|9
|4
|5
|9
|8
|Сибирь
|8
|4
|4
|9
|9
|Амур
|9
|3
|6
|8
|10
|Барыс
|8
|2
|6
|7
|11
|Адмирал
|8
|2
|6
|6
|12
|Нефтехимик
|8
|1
|7
|3
|23.09
|10:00
|
Амур – СКА
|0 : 4
|23.09
|10:00
|
Адмирал – Динамо М
|4 : 5
|23.09
|13:30
|
Спартак – Трактор
|- : -
|23.09
|13:30
|
Сибирь – Барыс
|- : -
|23.09
|16:00
|
Лада – Куньлунь РС
|- : -
|23.09
|17:00
|
Северсталь – Металлург Мг
|- : -
|23.09
|17:00
|
Нефтехимик – Авангард
|- : -
|23.09
|17:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -