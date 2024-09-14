«Спартак» — «Торпедо»: видеообзор матча КХЛ

«Спартак» в Москве оказался сильнее «Торпедо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:2.

У красно-белых отличились Шэйн Принс (дубль), Иван Морозов и Уильям Биттен. За нижегородцев забили Бобби Линч и Сергей Гончарук.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале лиги.

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