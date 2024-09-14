«Спартак» сыграет с «Торпедо» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ в субботу, 14 сентября. Игра пройдет во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве. Стартовое вбрасывание состоится в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире смотреть матч можно на официальном сайте КХЛ. Также игру покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Трансляция, которая начнется за 15 минут до игры, будет доступна по платной подписке.

Следить за ключевыми событиями встречи «Спартак» — «Торпедо» можно в матч-центре на нашем сайте.

На старте сезона «Спартак» обыграл ЦСКА (4:2), «Динамо» Минск (5:2) и «Динамо» Москва (4:2) и уступил «Сочи» (1:2Б). «Торпедо» проиграло «Северстали» (0:3) и «Ак Барсу» (2:3Б), а затем победило «Автомобилист» (3:1) и ЦСКА (4:3ОТ). 20 августа нижегородцы обыграли красно-белых в товарищеском матче (3:2).