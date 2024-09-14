«Спартак» — «Торпедо»: смотреть трансляцию матча КХЛ
«Спартак» сыграет с «Торпедо» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ в субботу, 14 сентября. Игра пройдет во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве. Стартовое вбрасывание состоится в 17.00 по московскому времени.
В прямом эфире смотреть матч можно на официальном сайте КХЛ. Также игру покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Трансляция, которая начнется за 15 минут до игры, будет доступна по платной подписке.
Следить за ключевыми событиями встречи «Спартак» — «Торпедо» можно в матч-центре на нашем сайте.
На старте сезона «Спартак» обыграл ЦСКА (4:2), «Динамо» Минск (5:2) и «Динамо» Москва (4:2) и уступил «Сочи» (1:2Б). «Торпедо» проиграло «Северстали» (0:3) и «Ак Барсу» (2:3Б), а затем победило «Автомобилист» (3:1) и ЦСКА (4:3ОТ). 20 августа нижегородцы обыграли красно-белых в товарищеском матче (3:2).
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|3
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|3
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|2
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|5
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|2
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|Лада
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|2
|2
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|7
|Амур
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|2
|2
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|1
|2
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|1
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|0
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|4
|4
|0
|8
|2
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|4
|3
|1
|7
|3
|Динамо Мн
|4
|3
|1
|6
|4
|ЦСКА
|4
|2
|2
|5
|5
|Торпедо
|4
|2
|2
|5
|6
|Северсталь
|4
|2
|2
|4
|7
|Витязь
|5
|2
|3
|4
|8
|Куньлунь РС
|4
|2
|2
|4
|9
|СКА
|4
|1
|3
|3
|10
|Динамо М
|4
|1
|3
|2
|11
|Сочи
|2
|1
|1
|2
|14.09
|14:30
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Автомобилист – Сал. Юлаев
|- : -
|14.09
|17:00
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Сочи – Трактор
|- : -
|14.09
|17:00
|
Спартак – Торпедо
|- : -
|14.09
|17:00
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Северсталь – ЦСКА
|- : -
|14.09
|17:00
|
Ак Барс – Металлург Мг
|- : -
|14.09
|17:00
|
Нефтехимик – Локомотив
|- : -