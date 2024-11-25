«Спартак» — «Торпедо»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ
«Спартак» и «Торпедо» проведут матч FONBET чемпионата КХЛ в понедельник, 25 ноября, в спортивном комплексе «Мегаспорт» в Москве. Стартовое вбрасывание — в 19.30 по московскому времени.
Транслировать игру «Спартак» — «Торпедо» в прямом эфире будет онлайн-сервис «Кинопоиск». Также смотреть матч можно на канале «КХЛ Prime» и официальном сайте лиги.
Следите за ключевыми событиями игры «Спартак» — «Торпедо» в матч-центре сайте «СЭ».
В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Спартак» провел 29 матчей и набрал 43 очка, в субботу красно-белые обыграли «Витязь» (5:4 ОТ). У «Торпедо» — 30 матчей и 33 очка, предыдущим соперником нижегородцев был лидер Западной конференции и финалист Кубка Гагарина-2024 «Локомотив» (3:0).
Матч «Спартак» — «Торпедо» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|31
|25
|6
|52
|2
|Спартак
|29
|20
|9
|43
|3
|Динамо М
|29
|18
|11
|39
|4
|СКА
|30
|18
|12
|39
|5
|ЦСКА
|27
|14
|13
|35
|6
|Северсталь
|28
|17
|11
|34
|7
|Динамо Мн
|30
|15
|15
|33
|8
|Торпедо
|30
|14
|16
|33
|9
|Витязь
|30
|13
|17
|29
|10
|Куньлунь РС
|30
|11
|19
|25
|11
|Сочи
|27
|10
|17
|22
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|29
|19
|10
|42
|2
|Автомобилист
|28
|18
|10
|39
|3
|Сал. Юлаев
|27
|17
|10
|36
|4
|Ак Барс
|27
|17
|10
|35
|5
|Металлург Мг
|31
|16
|15
|33
|6
|Адмирал
|31
|13
|18
|31
|7
|Нефтехимик
|31
|11
|20
|30
|8
|Авангард
|28
|12
|16
|26
|9
|Сибирь
|28
|11
|17
|25
|10
|Лада
|27
|10
|17
|25
|11
|Барыс
|30
|9
|21
|21
|12
|Амур
|30
|6
|24
|15
|25.11
|19:00
|
Нефтехимик – Куньлунь РС
|- : -
|25.11
|19:00
|
Северсталь – Сал. Юлаев
|- : -
|25.11
|19:30
|
ЦСКА – Ак Барс
|- : -
|25.11
|19:30
|
Сочи – Лада
|- : -
|25.11
|19:30
|
Спартак – Торпедо
|- : -