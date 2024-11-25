«Спартак» и «Торпедо» проведут матч FONBET чемпионата КХЛ в понедельник, 25 ноября, в спортивном комплексе «Мегаспорт» в Москве. Стартовое вбрасывание — в 19.30 по московскому времени.

Транслировать игру «Спартак» — «Торпедо» в прямом эфире будет онлайн-сервис «Кинопоиск». Также смотреть матч можно на канале «КХЛ Prime» и официальном сайте лиги.

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В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Спартак» провел 29 матчей и набрал 43 очка, в субботу красно-белые обыграли «Витязь» (5:4 ОТ). У «Торпедо» — 30 матчей и 33 очка, предыдущим соперником нижегородцев был лидер Западной конференции и финалист Кубка Гагарина-2024 «Локомотив» (3:0).

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