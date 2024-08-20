«Спартак» проиграл «Торпедо» в товарищеском матче

«Спартак» уступил «Торпедо» в товарищеской встрече — 2:3.

У красно-белых шайбы забросили Шэйн Принс и Александр Пашин. У нижегородцев отметились Василий Атанасов, Сергей Гончарук и Максим Летунов, на счету которого две результативные передачи.

Хоккей. Товарищеский матч

«Спартак» (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:3 (0:2, 1:1, 1:0)

Голы: Атанасов — 1 (Кирсанов, Летунов), 6:02 — 0:1. Гончарук — 1 (бол., Летунов, Кагарлицкий), 10:27 — 0:2. Летунов — 1 (Кагарлицкий), 23:46 — 0:3. Принс — 1 (бол., Чайковски), 28:33 — 1:3. Пашин — 1, 59:56 — 2:3.

Вратари: Рибар — Кульбаков.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 33 (9+15+9) — 21 (7+8+6).

Судьи: Гамалей, Каменщиков.

20 августа. Москва. Мегаспорт.