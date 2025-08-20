«Спартак» победил «Торпедо» в товарищеском матче

«Спартак» обыграл «Торпедо» в товарищеском матче — 6:3.

У красно-белых хет-трик на счету Никиты Буруянова, еще по шайбе забросили Иван Воробьев и Люк Локхарт, Александр Пашин. У нижегородской команды дубль оформил Никита Шавин, еще один гол забил Антон Сизов.

Сезон-2025/26 FONBET Чемпионата КХЛ «Спартак» начнет матчем с «Сочи» 7 сентября. «Торпедо» 6 сентября сыграет с «Салаватом Юлаевым».

КХЛ. Предсезонные матчи

«Спартак» (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 6:3 (1:1, 2:0, 3:2)

Голы: Шавин — 1 (Шевченко), 1:45 — 0:1. Буруянов — 1 (Орлов), 6:41 — 1:1. Буруянов — 2 (Пашин), 34:32 — 2:1. Воробьев — 1 (Пашин, Локхарт), 38:40 — 3:1. Локхарт — 1 (Пашин), 47:48 — 4:1. Шавин — 2 (Артамонов), 48:20 — 4:2. Пашин — 1 (п.в., Соловьев), 57:11 — 5:2. Буруянов — 3 (п.в., Пашин, Ефремов), 58:19 — 6:2. Сизов — 1 (Сизов), 58:32 — 6:3.

Вратари: Николаев (Волохин, 29:51) — Костин (56:55 — 57:11, 58:10 — 58:19).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 31 (5+13+13) — 24 (9+6+9).

Судьи: Гофман, Ромасько.

20 августа. Москва. Мегаспорт.