«Торпедо» разгромило «Спартак», Фирстов оформил дубль
«Торпедо» на выезде с крупным счетом обыграло «Спартак» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 6:0.
Дублем у нижегородцев отметился Владислав Фирстов. Также по 2 очка набрали Максим Летунов (1+1), Никита Артамонов (0+2) и Дмитрий Кагарлицкий (0+2). Еще по одной шайбе забросили Игорь Ларионов, Сергей Гончарук и Евгений Свечников.
Голкипер гостей Иван Бочаров отыграл на ноль, отразив 34 броска по воротам.
«Торпедо» (35 очков) поднялось на шестое место в Западной конференции КХЛ. «Спартак» (43) остается вторым на «Западе». У команды Алексея Жамнова прервалась серия из 4 побед подряд.
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«Спартак» (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 0:6 (0:1, 0:4, 0:1)
Голы: Фирстов — 7 (Кагарлицкий), 3:51 — 0:1. Ларионов — 2 (Линч), 22:27 — 0:2. Гончарук — 7 (Кагарлицкий), 23:15 — 0:3. Свечников — 9 (Мисников), 26:25 — 0:4. Летунов — 6 (Артамонов, Войнов), 38:51 — 0:5. Фирстов — 8 (Летунов, Артамонов), 50:45 — 0:6.
Нереализованные буллиты: Галимов (Спартак), 29:58 (Вратарь), Пашин (Спартак), 16:06 (Вратарь).
Вратари: Николаев (Куликов, 23:15) — Бочаров.
Штраф: 6 — 10.
Броски: 34 (10+14+10) — 30 (6+12+12).
Судьи: Дударов, Сергеев.
25 ноября. Москва. Мегаспорт.
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|19:00
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|25.11
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Северсталь – Сал. Юлаев
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Сочи – Лада
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Спартак – Торпедо
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