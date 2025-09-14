«Торпедо» обыграло «Спартак» в овертайме и одержало четвертую победу подряд

«Торпедо» на выезде обыграло «Спартак» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:3 ОТ.

У нижегородцев шайбы забросили Никита Рожков, Егор Виноградов и Кирилл Воронин. У красно-белых 3 очка набрал Никита Коростелев (2+1), 2 очка на счету Ивана Морозова (1+1).

В следующем матче «Торпедо» 16 сентября на выезде сыграет с «Сочи», «Спартак» в тот же день в гостях встретится с ЦСКА.

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«Спартак» (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:4 ОТ (1:0, 1:2, 1:1, 0:1)

Голы: Коростелев — 2 (бол., Вишневский, Морозов), 10:02 — 1:0. Морозов — 1 (Коростелев, Кин), 20:34 — 2:0. Рожков — 1 (мен., Соколов, Нарделла), 27:52 — 2:1. Виноградов — 2 (бол., Чефанов, Конюшков), 31:31 — 2:2. Коростелев — 3 (Пашин), 45:12 — 3:2. Гончарук — 3 (бол., Атанасов, Конюшков), 58:39 — 3:3. Воронин — 1 (Фирстов, Нарделла), 63:31 — 3:4.

Вратари: Загидулин — Кульбаков (58:59 — 58:39).

Штраф: 10 — 10.

Броски: 43 (12+14+15+2) — 39 (9+19+10+1).

Судьи: Бирин, Дударов.

14 сентября. Москва. Мегаспорт.