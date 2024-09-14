«Спартак» обыграл «Торпедо» в КХЛ
«Спартак» на домашнем льду одержал победу над «Торпедо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:2.
Дубль у красно-белых оформил Шэйн Принс. Еще по одной шайбе на счету Ивана Морозова и Уильяма Биттена.
У нижегородцев отличились Бобби Линч и Сергей Гончарук.
«Спартак» (9 очков) одержал третью победу кряду и возглавил таблицу Западной конференции КХЛ. «Торпедо» (5) идет шестым на «Западе».
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
«Спартак» (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 4:2 (3:0, 1:1, 0:1)
Голы: Морозов — 3 (Чайковски, Голдобин), 0:47 — 1:0. Принс — 1 (Биттен, Иванов), 8:57 — 2:0. Принс — 2 (бол., Миронов, Мальцев), 11:52 — 3:0. Линч — 1 (Ларионов), 35:56 — 3:1. Биттен — 1 (Локтионов, Принс), 36:08 — 4:1. Гончарук — 2 (мен.), 53:22 — 4:2.
Вратари: Николаев — Бочаров (55:50 — 56:13, 56:50 — 57:25, 57:40).
Штраф: 6 — 6.
Броски: 27 (15+9+3) — 35 (9+11+15).
Судьи: Гофман, Лазарев.
14 сентября. Москва. Мегаспорт. 5662 зрителя.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Нефтехимик
|5
|4
|1
|8
|2
|Трактор
|5
|3
|2
|7
|3
|Авангард
|4
|3
|1
|7
|4
|Автомобилист
|5
|3
|2
|6
|5
|Сал. Юлаев
|4
|3
|1
|6
|6
|Лада
|4
|2
|2
|4
|7
|Амур
|4
|2
|2
|4
|8
|Ак Барс
|4
|2
|2
|4
|9
|Адмирал
|3
|1
|2
|3
|10
|Сибирь
|4
|1
|3
|2
|11
|Металлург Мг
|5
|1
|4
|2
|12
|Барыс
|4
|0
|4
|1
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|5
|4
|1
|9
|2
|Локомотив
|5
|4
|1
|8
|3
|Динамо Мн
|4
|3
|1
|6
|4
|Северсталь
|5
|3
|2
|6
|5
|ЦСКА
|5
|2
|3
|5
|6
|Торпедо
|5
|2
|3
|5
|7
|Витязь
|5
|2
|3
|4
|8
|Куньлунь РС
|4
|2
|2
|4
|9
|СКА
|4
|1
|3
|3
|10
|Динамо М
|4
|1
|3
|2
|11
|Сочи
|3
|1
|2
|2
|14.09
|14:30
|
Автомобилист – Сал. Юлаев
|6 : 1
|14.09
|17:00
|
Сочи – Трактор
|1 : 4
|14.09
|17:00
|
Спартак – Торпедо
|4 : 2
|14.09
|17:00
|
Северсталь – ЦСКА
|4 : 2
|14.09
|17:00
|
Ак Барс – Металлург Мг
|2 : 0
|14.09
|17:00
|
Нефтехимик – Локомотив
|1 : 0