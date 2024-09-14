«Спартак» обыграл «Торпедо» в КХЛ

«Спартак» на домашнем льду одержал победу над «Торпедо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:2.

Дубль у красно-белых оформил Шэйн Принс. Еще по одной шайбе на счету Ивана Морозова и Уильяма Биттена.

У нижегородцев отличились Бобби Линч и Сергей Гончарук.

«Спартак» (9 очков) одержал третью победу кряду и возглавил таблицу Западной конференции КХЛ. «Торпедо» (5) идет шестым на «Западе».

ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ

«Спартак» (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 4:2 (3:0, 1:1, 0:1)

Голы: Морозов — 3 (Чайковски, Голдобин), 0:47 — 1:0. Принс — 1 (Биттен, Иванов), 8:57 — 2:0. Принс — 2 (бол., Миронов, Мальцев), 11:52 — 3:0. Линч — 1 (Ларионов), 35:56 — 3:1. Биттен — 1 (Локтионов, Принс), 36:08 — 4:1. Гончарук — 2 (мен.), 53:22 — 4:2.

Вратари: Николаев — Бочаров (55:50 — 56:13, 56:50 — 57:25, 57:40).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 27 (15+9+3) — 35 (9+11+15).

Судьи: Гофман, Лазарев.

14 сентября. Москва. Мегаспорт. 5662 зрителя.