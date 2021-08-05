«Спартак» сыграет в ретроформе в предсезонных матчах

Завтра, 5 августа, «Спартак» проведет товарищеский матч с «Амуром» в игровой форме, посвященной предстоящему 75-летию клуба, информирует пресс-служба красно-белых.

Как отмечается, основой дизайна ретро-формы послужила историческая чемпионская форма «Спартака» 1976 года — с двумя полосами снизу и ромбом на месте сердца, насыщенного красного и белого кремового цветов. Также предсезонная форма украшена специальными нашивками в честь 75-летия клуба и годами чемпионств «Спартака».

В форме, взятой за основу исторического комплекта красно-белых, «Спартак» выступал продолжительно и успешно — с 1971 по 1978 год, выиграв чемпионство страны, серебро и две бронзы чемпионата СССР. Кроме того, форма подобного дизайна стала чемпионской и для молодёжной команды «Спартака», принеся главный трофей Молодёжной хоккейной лиги — Кубка Харламова в 2014 году.



Товарищеский матч «Спартак» — «Амур» состоится 5 августа на малой арене в Парке легенд на Автозаводской (14.00 по московскому времени). Игра пройдет в закрытом режиме, без зрителей.