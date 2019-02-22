"Спартак" сыграет домашние матчи первого раунда плей-офф на "ЦСКА Арене"

"Спартак" проведет домашние встречи первого раунда плей-офф на "ЦСКА Арене", сообщает официальный Твиттер КХЛ.

- "Спартак" проведет домашние матчи первого раунда плей-офф на "ЦСКА Арене", - говорится в сообщении пресс-службы лиги.

Красно-белые заняли седьмое место в турнирной таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. Команда Игоря Уланова в четвертьфинале Кубка Гагарина вышла на СКА. Домашние матчи с питерским клубом она проведет 2, 4, и, при необходимости, 8 марта.

.@spartak_hc проведет домашние матчи первого раунда плей-офф на "ЦСКА Арене" – KHL Media Team (@khlmediateam) 22 февраля 2019 г.

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