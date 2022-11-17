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Допинг

Сегодня, 16:09

«Спартак» стал самым проверяемым РУСАДА клубом КХЛ в октябре

Иван Шитик
Корреспондент
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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в октябре проверило на допинг трех игроков московского клуба КХЛ «Спартак» — защитников Александра Брынцева и Никиту Седова, а также нападающего Александра Хохлачева, информирует ТАСС.

Всего РУСАДА в октябре протестировало на допинг 15 хоккеистов КХЛ.

Были проверены по два игрока казанского «Ак Барса», подмосковного «Витязя», уфимского «Салавата Юлаева», петербургского СКА и магнитогорского «Металлурга», по одному — московского ЦСКА и омского «Авангарда».

Источник: https://tass.ru/sport/16358059
ХК Авангард
ХК Ак Барс
ХК Витязь
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Салават Юлаев
ХК СКА
ХК Спартак (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
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2 ЦСКА 29 19 10 43
3 Локомотив 30 18 12 41
4 Торпедо 31 19 12 40
5 Динамо М 30 16 14 37
6 Витязь 31 14 17 34
7 Спартак 32 14 18 33
8 Динамо Мн 31 14 17 32
9 Северсталь 31 12 19 31
10 Куньлунь 32 11 21 25
11 Сочи 28 5 23 15
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1 Автомобилист 30 20 10 42
2 Металлург 30 19 11 41
3 Сал. Юлаев 30 17 13 41
4 Адмирал 31 17 14 38
5 Сибирь 32 17 15 37
6 Авангард 30 16 14 35
7 Трактор 32 13 19 29
8 Ак Барс 29 12 17 29
9 Барыс 31 13 18 28
10 Амур 29 11 18 27
11 Нефтехимик 30 12 18 25
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