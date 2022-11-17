«Спартак» стал самым проверяемым РУСАДА клубом КХЛ в октябре

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в октябре проверило на допинг трех игроков московского клуба КХЛ «Спартак» — защитников Александра Брынцева и Никиту Седова, а также нападающего Александра Хохлачева, информирует ТАСС.

Всего РУСАДА в октябре протестировало на допинг 15 хоккеистов КХЛ.

Были проверены по два игрока казанского «Ак Барса», подмосковного «Витязя», уфимского «Салавата Юлаева», петербургского СКА и магнитогорского «Металлурга», по одному — московского ЦСКА и омского «Авангарда».