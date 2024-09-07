«Спартак» — «Сочи»: видеообзор матча КХЛ

«Сочи» в выездном матче FONBET регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Спартак» со счетом 2:1 по буллитам.

Видео лучших моментов игры «Спартак» — «Сочи» опубликовано на Youtube-канале КХЛ.

В следующем матче «Спартак» 9 сентября сыграет дома с минским «Динамо». «Сочи» в этот же день встретится в гостях с «Витязем».