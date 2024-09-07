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Сегодня, 15:30

«Спартак» — «Сочи»: смотреть трансляцию матча КХЛ

«Спартак» — «Сочи» встретятся в матче регулярного чемпионата КХЛ
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Спартак» встретится с «Сочи» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ в субботу, 7 сентября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Мегаспорт» в Москве. Старт матча — в 17.45 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Спартак» — «Сочи» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на канале «КХЛ Prime» и официальном сайте КХЛ. Также по платной подписке транслировать матч будет онлайн-платформа «Кинопоиск».

В своем первом матче нового сезона КХЛ «Спартак» победил ЦСКА со счетом 4:2. Для сочинцев игра с красно-белыми станет первой в этом регулярном чемпионате.

В сезоне-2023/24 «Спартак» вылетел в четвертьфинале, проиграв будущему обладателю Кубка Гагарина — Металлургу (2-4), а «Сочи» не вышел в плей-офф.

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