«Спартак» одержал победу над «Сочи» на старте сезона

«Спартак» на своем льду обыграл «Сочи» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:3.

Голы красно-белых забили Александр Беляев, Адам Ружичка, Никита Коростелев и Герман Рубцов, на счету которого также результативная передача. У гостей Сергей Попов набрал 3 (1+2) очка, Ноэль Хефенмайер заработал 2 (1+1) результативных балла и одной заброшенной шайбой также отметился Артур Тянулин.

Следующий матч «Спартак» проведет 9 сентября против минского «Динамо». Сочинцы в этот же день сыграют с «Динамо» из Москвы.

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«Спартак» (Москва) — «Сочи» (Сочи) — 4:3 (0:0, 3:3, 1:0)

Голы: Попов — 1 (бол., Гуськов, Хофенмайер), 22:24 — 0:1. Беляев — 1 (Филин, Рубцов), 23:06 — 1:1. Хофенмайер — 1 (Попов, Джозефс), 24:00 — 1:2. Ружичка — 1 (бол., Порядин, Морозов), 30:35 — 2:2. Рубцов — 1 (бол., Морозов, Миронов), 31:19 — 3:2. Тянулин — 1 (Гуськов, Попов), 38:58 — 3:3. Коростелев — 1 (Орлов, Кин), 40:50 — 4:3.

Нереализованный буллит: Тодд (Спартак), 38:17 (Мимо).

Вратари: Загидулин — Хомченко (59:35).

Штраф: 12 — 16.

Броски: 39 (14+13+12) — 24 (5+12+7).

Судьи: Беляев, Шувалов.

7 сентября. Москва. Мегаспорт. 9128 зрителей.