«Спартак» обыграл «Сочи» в КХЛ
«Спартак» на домашнем льду победил «Сочи» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:1.
Победу красно-белым принесли голы Николая Голдобина, Павла Ткаченко и Данила Пивчулина. Единственную шайбу гостей забросил Джесси Грэм.
«Спартак» (85 очков) занимает третье место в Западной конференции КХЛ. «Сочи» (47) идет последним на «Западе».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — «Сочи» (Сочи) — 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)
Голы: Голдобин — 20 (Морозов, Беляев), 3:42 — 1:0. Ткаченко — 3 (Рубцов), 12:21 — 2:0. Грэм — 9 (Хафизов), 46:03 — 2:1. Пивчулин — 3 (Усманов), 47:44 — 3:1.
Вратари: Николаев — Волохин.
Штраф: 41 — 29.
Броски: 28 (9+10+9) — 37 (8+15+14).
Судьи: Беляев, Шувалов.
20 марта. Москва. Мегаспорт.
Источник: Таблица КХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|10
|8
|2
|16
|2
|Металлург Мг
|10
|7
|3
|16
|3
|Нефтехимик
|11
|7
|4
|14
|4
|Автомобилист
|11
|6
|5
|13
|5
|Трактор
|11
|5
|6
|13
|6
|Барыс
|11
|5
|6
|11
|7
|Ак Барс
|10
|4
|6
|9
|8
|Амур
|9
|3
|6
|8
|9
|Адмирал
|9
|3
|6
|8
|10
|Сибирь
|10
|4
|6
|8
|11
|Салават Юлаев
|9
|2
|7
|6
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|11
|8
|3
|18
|2
|Торпедо НН
|11
|8
|3
|17
|3
|Динамо Мн
|10
|6
|4
|14
|4
|Шанхай Дрэгонс
|9
|5
|4
|12
|5
|СКА
|10
|5
|5
|12
|6
|ЦСКА
|10
|5
|5
|11
|7
|Спартак
|10
|4
|6
|11
|8
|Динамо М
|10
|5
|5
|11
|9
|Северсталь
|10
|5
|5
|10
|10
|Сочи
|9
|4
|5
|9
|11
|Лада
|11
|2
|9
|5
Результаты / календарь
22.09
23.09
24.09
25.09
26.09
27.09
28.09
29.09
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
7.10
|2.10
|19:00
|
Нефтехимик – Лада
|1 : 4
|2.10
|19:30
|
Динамо М – Трактор
|3 : 2 Б
Новости