Хоккей
КХЛ

20 марта, 21:42

«Спартак» обыграл «Сочи» в КХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Спартак» на домашнем льду победил «Сочи» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:1.

Победу красно-белым принесли голы Николая Голдобина, Павла Ткаченко и Данила Пивчулина. Единственную шайбу гостей забросил Джесси Грэм.

«Спартак» (85 очков) занимает третье место в Западной конференции КХЛ. «Сочи» (47) идет последним на «Западе».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — «Сочи» (Сочи) — 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)

Голы: Голдобин — 20 (Морозов, Беляев), 3:42 — 1:0. Ткаченко — 3 (Рубцов), 12:21 — 2:0. Грэм — 9 (Хафизов), 46:03 — 2:1. Пивчулин — 3 (Усманов), 47:44 — 3:1.

Вратари: Николаев — Волохин.

Штраф: 41 — 29.

Броски: 28 (9+10+9) — 37 (8+15+14).

Судьи: Беляев, Шувалов.

20 марта. Москва. Мегаспорт.

Источник: Таблица КХЛ
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Хмелевский в «Ак Барсе» / «Салават» — аутсайдер / старт сезона КХЛ
Ткачев — о предсезонке с Разиным и встрече с «Авангардом»
Овечкин, Сергачев и Панарин — о «Матче года»
Просветов: сезон в ЦСКА и возвращение в НХЛ
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
Ларионов вместо Ротенберга / Никитин в ЦСКА / «Витязь»
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Что будет с «Салаватом», будущее Ливо и Ремпала, трансферы Уфы
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Как «Локомотив» победил «Трактор», что будет с финалистами
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Радулов научил нас биться до конца»
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Локомотив» — чемпион? Почему «Трактор» плох в финале
  • Gordon

    Николаев красава! Великолепный матч выдал после провала в прошлом.

    20.03.2025

  • Sehrgut

    Молодцы :exclamation: :exclamation: :exclamation: С Победой.

    20.03.2025

  • Vliegende Hollander

    Веня - лучший. Неужели бомжики от нас сбегут?

    20.03.2025

  • Evgen

    Отлично парни! С победой! Ух концовоча!!!

    20.03.2025

    Восточная конференция И В П О
    1 Авангард 10 8 2 16
    2 Металлург Мг 10 7 3 16
    3 Нефтехимик 11 7 4 14
    4 Автомобилист 11 6 5 13
    5 Трактор 11 5 6 13
    6 Барыс 11 5 6 11
    7 Ак Барс 10 4 6 9
    8 Амур 9 3 6 8
    9 Адмирал 9 3 6 8
    10 Сибирь 10 4 6 8
    11 Салават Юлаев 9 2 7 6
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 11 8 3 18
    2 Торпедо НН 11 8 3 17
    3 Динамо Мн 10 6 4 14
    4 Шанхай Дрэгонс 9 5 4 12
    5 СКА 10 5 5 12
    6 ЦСКА 10 5 5 11
    7 Спартак 10 4 6 11
    8 Динамо М 10 5 5 11
    9 Северсталь 10 5 5 10
    10 Сочи 9 4 5 9
    11 Лада 11 2 9 5
    Результаты / календарь
    22.09
    23.09
    24.09
    25.09
    26.09
    27.09
    28.09
    29.09
    30.09
    1.10
    2.10
    3.10
    4.10
    5.10
    6.10
    7.10
    2.10 19:00
    Нефтехимик – Лада
    		 1 : 4
    2.10 19:30
    Динамо М – Трактор
    		 3 : 2 Б
    Все результаты / календарь

