«Спартак» без Голдобина по буллитам проиграл «Сочи» в Москве
«Спартак» дома уступил «Сочи» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 1:2 Б. В основное время встреча завершилась со счетом 1:1.
У гостей шайбу забросил Кирилл Рассказов. За 24 секунды до конца основного времени у красно-белых гол забил Иван Морозов.
В серии буллитов решающий бросок реализовал Алексей Васильков.
«Спартак» 9 сентября сыграет дома с минским «Динамо». «Сочи» начал с победы регулярный чемпионат КХЛ сезона-2024/25. 9 сентября команда сыграет в гостях с «Витязем».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — «Сочи» (Сочи) — 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы: Рассказов — 1 (Васильков), 32:43 — 0:1. Морозов — 1 (Чайковски, Миронов), 59:36 — 1:1.
Победный буллит: Васильков.
Вратари: Николаев (58:58 — 59:36) — Иванов.
Штраф: 10 — 10.
Броски: 36 (7+16+12+1) — 28 (15+5+6+2).
Судьи: Беляев, Каменщиков.
7 сентября. Москва. Мегаспорт. 4612 зрителей.
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