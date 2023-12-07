Видеотрансляция игры КХЛ «Спартак» — «Сочи» в Кинопоиске начнется в 19.20 мск

7 декабря «Спартак» на территории московской арены «Мегаспорт» в домашней игре примет «Сочи» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Встреча начнется в 19.30 по московскому времени.

Онлайн-сервис Кинопоиск покажет видеотрансляцию игры «Спартак» — «Сочи» зрителям с подпиской. Прямой эфир начнется в 19.20 мск. Игру также можно будет посмотреть на канале KHL Prime и на официальном сайте КХЛ.

«СЭ» в матч-центре проведет онлайн-трансляцию ключевых событий противостояния «Спартака» и «Сочи».

«Спартак» тренера Алексея Жамнова занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции с 54 очками. Сочинцы находятся на 10-й строчке с 32 баллами на Западе.

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