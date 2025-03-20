«Спартак» и «Сочи» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в четверг, 20 марта. Игра начнется в 19.30 по московскому времени и пройдет на льду арены «Мегаспорт» в Москве.

Транслировать матч КХЛ будут онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги.

Ключевые события и результат игры «Спартак» — «Сочи» доступны в матч-центре сайта «СЭ».

«Спартак» в регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 провел 66 матчей, набрал 83 очка и занимал третье место на «Западе». У «Сочи» — 47 очков после 66 матчей и последнее место в конференции.