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Сегодня, 15:17

«Спартак» обыграл «Сочи» в матче КХЛ

Мария Гусева
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«Спартак» на своем льду обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:0.

Заброшенными шайбами отметились Андрей Локтионов и Максим Цыплаков.

«Спартак» занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 55 очков. «Сочи» располагается на 11-й строчке с 21 очком.

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«Спартак» (Москва) — «Сочи» (Сочи) — 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)
Голы: Локтионов — 10 (бол., Талалуев, Хохлачев), 8:12 — 1:0. Цыплаков — 7 (Кин, Ручкин), 9:33 — 2:0.

Вратари: Рибар — Третьяк (58:08 — 59:47).

Штраф: 4 — 14.

Броски: 43 (16+16+11) — 26 (10+8+8).

Судьи: Беляев, Беляев.

22 января. Москва. Мегаспорт.

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