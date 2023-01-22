«Спартак» обыграл «Сочи» в матче КХЛ
«Спартак» на своем льду обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:0.
Заброшенными шайбами отметились Андрей Локтионов и Максим Цыплаков.
«Спартак» занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 55 очков. «Сочи» располагается на 11-й строчке с 21 очком.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — «Сочи» (Сочи) — 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)
Голы: Локтионов — 10 (бол., Талалуев, Хохлачев), 8:12 — 1:0. Цыплаков — 7 (Кин, Ручкин), 9:33 — 2:0.
Вратари: Рибар — Третьяк (58:08 — 59:47).
Штраф: 4 — 14.
Броски: 43 (16+16+11) — 26 (10+8+8).
Судьи: Беляев, Беляев.
22 января. Москва. Мегаспорт.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Результаты / календарь
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
|22.01
|13:00
|
Спартак – Сочи
|2 : 0
|22.01
|17:00
|
Куньлунь – Витязь
|- : -
|22.01
|17:00
|
Локомотив – Сал. Юлаев
|- : -
|22.01
|17:00
|
Нефтехимик – Авангард
|- : -
|22.01
|17:00
|
Северсталь – Динамо Мн
|- : -
Новости