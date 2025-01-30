«Спартак» — СКА: видеообзор матча КХЛ

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«Спартак» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ проиграл СКА (3:4 Б).

«Спартак» (65 очков) занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, СКА (63) — на шестой строчке.