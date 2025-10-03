«Спартак» и СКА сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 3 октября

«Спартак» и СКА встретятся в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в пятницу, 3 октября. Игра состоится в спортивном комплексе «Мегаспорт» в Москве. Начало — в 19.00 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

3 октября, 19:00. Мегаспорт Спартак СКА

Следить за ключевыми событиями встречи «Спартак» — СКА можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию матча в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск», телеканале «Матч ТВ», сайте matchtv.ru и официальном сайте КХЛ. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области все матчи СКА можно смотреть на телеканале «78».

Красно-белые набрали 11 очков и занимают седьмое место в Западной конференции. Клуб из Санкт-Петербурга с 12 очками идет на пятой строчке «Запада».

