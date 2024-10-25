«Спартак» — СКА: смотреть трансляцию матча КХЛ онлайн
«Спартак» и СКА встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в пятницу, 25 октября. Игра пройдет во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве, времся начала — в 19.30 мск.
В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Кинопоиск», трансляция начнется за 15 минут до игры и доступна при наличии подписки на ресурс. Также игру показывает канал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru.
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния красно-белых и армейцев Санкт-Петербурга. Основные события игры «Спартак» — СКА можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.
В регулярном чемпионате КХЛ спартаковцы провели 18 игр и набрали 25 очков, у армейцев — 19 игр и 27 очков. В предыдущих матчах «Спартак» проиграл «Адмиралу» в конце дальневосточного турнире (3:4 ОТ), а СКА разгромил «Куньлунь» в Подмосковье (8:0).
Матч «Спартак» — СКА смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|19
|15
|4
|32
|2
|СКА
|19
|13
|6
|27
|3
|Спартак
|18
|11
|7
|25
|4
|Торпедо
|19
|10
|9
|23
|5
|ЦСКА
|19
|8
|11
|23
|6
|Северсталь
|18
|11
|7
|22
|7
|Динамо М
|19
|10
|9
|22
|8
|Динамо Мн
|17
|9
|8
|19
|9
|Витязь
|18
|9
|9
|18
|10
|Сочи
|19
|7
|12
|16
|11
|Куньлунь РС
|19
|6
|13
|13
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|19
|14
|5
|30
|2
|Автомобилист
|18
|10
|8
|22
|3
|Нефтехимик
|20
|8
|12
|21
|4
|Металлург Мг
|20
|10
|10
|20
|5
|Сал. Юлаев
|16
|10
|6
|20
|6
|Сибирь
|18
|9
|9
|19
|7
|Адмирал
|17
|8
|9
|19
|8
|Ак Барс
|15
|9
|6
|18
|9
|Лада
|18
|7
|11
|16
|10
|Авангард
|18
|6
|12
|13
|11
|Амур
|18
|5
|13
|12
|12
|Барыс
|19
|5
|14
|11
|25.10
|18:00
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Лада – Трактор
|- : -
|25.10
|19:00
|
Локомотив – Амур
|- : -
|25.10
|19:00
|
Ак Барс – Адмирал
|- : -
|25.10
|19:10
|
Динамо Мн – Витязь
|- : -
|25.10
|19:30
|
Спартак – СКА
|- : -
|25.10
|19:30
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Куньлунь РС – ЦСКА
|- : -