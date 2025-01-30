«Спартак» — СКА: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ
«Спартак» и СКА сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в четверг, 30 января. Начало матча на арене «Мегаспорт» в Москве — в 19.30 по московскому времени.
Трансляцию игры «Спартак» — СКА в прямом эфире проведут онлайн-платформа «Кинопоиск» и официальный сайт КХЛ. Все матчи СКА в Санкт-Петербурге показывает телеканал «78».
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча принципиальных соперников в Москве. Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Спартак» — СКА можно в матч-центре нашего сайта.
В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Спартак» провел 48 матчей и набрал 64 очка, у СКА — 49 игр и 61 очко. Красно-белые в предыдущей встрече сезона обыграли ЦСКА (4:1), а питерские армейцы — «Витязь» (4:1).
Матч «Спартак» — СКА — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|51
|39
|12
|80
|2
|Северсталь
|50
|32
|18
|65
|3
|Спартак
|48
|29
|19
|64
|4
|Динамо М
|49
|30
|19
|63
|5
|ЦСКА
|48
|27
|21
|62
|6
|СКА
|49
|28
|21
|61
|7
|Динамо Мн
|47
|25
|22
|56
|8
|Торпедо
|49
|23
|26
|54
|9
|Куньлунь РС
|49
|22
|27
|48
|10
|Витязь
|49
|19
|30
|43
|11
|Сочи
|49
|14
|35
|33
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|52
|32
|20
|70
|2
|Сал. Юлаев
|50
|32
|18
|67
|3
|Автомобилист
|49
|30
|19
|66
|4
|Ак Барс
|48
|31
|17
|64
|5
|Металлург Мг
|50
|30
|20
|64
|6
|Авангард
|49
|25
|24
|53
|7
|Адмирал
|50
|21
|29
|51
|8
|Сибирь
|49
|21
|28
|50
|9
|Нефтехимик
|50
|15
|35
|43
|10
|Лада
|47
|18
|29
|42
|11
|Амур
|50
|12
|38
|29
|12
|Барыс
|50
|11
|39
|28
|30.01
|19:00
|
Нефтехимик – Динамо Мн
|- : -
|30.01
|19:00
|
Витязь – Трактор
|- : -
|30.01
|19:30
|
ЦСКА – Северсталь
|- : -
|30.01
|19:30
|
Спартак – СКА
|- : -
|30.01
|19:30
|
Динамо М – Торпедо
|- : -