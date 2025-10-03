Хоккей
Сегодня, 21:23

«Спартак» нанес СКА третье поражение подряд

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Спартак» на домашнем льду переиграл СКА в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:1.

Победу красно-белым принесли шайбы Александра Беляева, Павла Порядина и Никиты Коростелева. У армейцев отличился Валентин Зыков.

«Спартак» (13 очков) поднялся на четвертое место в Западной конференции КХЛ. СКА (12) потерпел третье поражение подряд и опустился на седьмую строчку.

В следующем матче красно-белые 5 октября дома сыграют с «Металлургом», а СКА 6 октября на выезде встретится с «Локомотивом».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
3 октября, 19:00. Мегаспорт
Спартак
СКА
Источник: Таблица КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК Спартак (Москва)
  • fan_89

    Игорь Николаевич, Москва ненавидит Петербург. Петербург ненавидит Москву. На такие матчи надо настраиваться, а не номер отбывать. Ещё один минус Ларионову и плюс к его отставке. Лишь бы пейсатую гниду не вернули. Ларионов это всё-таки про хоккей. Захотим увидеть цирк, на Фонтанку пойдём. А в Ледовый/СКА-Арену тащить клоунов не надо.

    03.10.2025

  • Андрей

    газпргом перестал быть спонсором неужели

    03.10.2025

  • Sehrgut

    Вот и Коники - ВСЁ.. - ГОООООООООООООООЛЛЛОЛОООООЛЛЛЛЛЛ :exclamation: :exclamation: :exclamation: :rofl: 1-3

    03.10.2025

  • werder63

    Сосиска, фиаско!)) Спартак поужинал!))

    03.10.2025

  • Sehrgut

    С Победой КБ :red_circle: :white_circle: Братья и Сестры :exclamation: :exclamation: :exclamation:

    03.10.2025

  • Anonymous357

    Странное дело, Ротенберг ушел, а команда также отвратительно играет. Значит, не в Романе было дело? В этом сезоне на СКА точно ни ногой.

    03.10.2025

  • Evgen

    Беляев, Парядин.... какие же вы лучшие, спасибо Вам ребята!!!

    03.10.2025

  • spartsmen

    это так не работает. могли контроль над матчем потерять, залети дурак какой-нибудь. и тогда поехали бы полными сил с херовым настроением.

    03.10.2025

  • Evgen

    они постараются

    03.10.2025

  • Tony Lee

    Крайне недисциплинированная команда ска.

    03.10.2025

  • Tony Lee

    Берегут силы на Металлург.

    03.10.2025

  • Сергей Макурин

    Вот если ещ? проснутся мальцев, ружичка, тотд, локхард, то будет совсем хорошо.

    03.10.2025

  • Vitalik Klimov

    Молодцы Спартачи, так держать!!! Наконец две игры подряд выиграли!!!:grinning::metal:

    03.10.2025

  • spartsmen

    ларионов стоит - деньги идут :thinking:

    03.10.2025

  • Evgen

    Спасибо ребята, у вас характер!!! Красавцы, с победой!!!

    03.10.2025

  • spartsmen

    капну дёгтя. После третьей шайбы расслабились, сбились на индивидуальщину, начали обыгрывать по три раза свою левую ногу и просирать большинство, вместо того, чтобы отрабатывать эти моменты. Короче, совершенно смазали всё впечатление от матча. А концентрация по щелчку пальцев не включается, особенно в п/офф, куда ещё надо зайти с таким качельным хоккеем. Жамнову в очередной раз надо вправлять мозги «мастерюгам». Кстати, не обратил внимания: а с кем играли-то?

    03.10.2025

  • Vitamin007

    Мой те мойка дальше! Уроды! Хрюшки, молодцы!!!

    03.10.2025

  • Сергей Макурин

    Молодцы! Но в концовке надо было ещ? одну забивать. Отжарили сосисек.

    03.10.2025

  • Vitamin007

    Фсе мюллер, фиаско!

    03.10.2025

  • Master Sborka

    Похоже Ларионов не знает, что делать с Командой. Весь матч простоял отстраненный какой то

    03.10.2025

  • Врн36

    Спартак красавцы,с победой Вас

    03.10.2025

  • Питерский пёс

    Всех с победой, СКА хуже, чем при Ротенберге, ещё и удаляются тупо

    03.10.2025

    • «Северсталь» победила «Торпедо» на выезде

    Хартли: «Была перепалка Радулова с судьей, потом арбитр дал свисток и удалил Александра»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Авангард 11 9 2 18
    2 Металлург Мг 11 8 3 18
    3 Нефтехимик 11 7 4 14
    4 Автомобилист 11 6 5 13
    5 Трактор 11 5 6 13
    6 Ак Барс 11 5 6 11
    7 Барыс 11 5 6 11
    8 Адмирал 10 4 6 10
    9 Амур 10 3 7 8
    10 Сибирь 10 4 6 8
    11 Салават Юлаев 9 2 7 6
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 12 8 4 18
    2 Торпедо НН 12 8 4 17
    3 Динамо Мн 10 6 4 14
    4 Спартак 11 5 6 13
    5 Северсталь 11 6 5 12
    6 Шанхай Дрэгонс 9 5 4 12
    7 СКА 11 5 6 12
    8 ЦСКА 11 5 6 11
    9 Динамо М 10 5 5 11
    10 Сочи 10 4 6 9
    11 Лада 11 2 9 5
    Результаты / календарь
    23.09
    24.09
    25.09
    26.09
    27.09
    28.09
    29.09
    30.09
    1.10
    2.10
    3.10
    4.10
    5.10
    6.10
    7.10
    8.10
    3.10 16:30
    Авангард – Локомотив
    		 4 : 1
    3.10 19:00
    Спартак – СКА
    		 3 : 1
    3.10 19:00
    Торпедо НН – Северсталь
    		 3 : 5
    3.10 19:00
    Ак Барс – Амур
    		 5 : 1
    3.10 19:30
    ЦСКА – Металлург Мг
    		 1 : 3
    3.10 19:30
    Сочи – Адмирал
    		 4 : 5
    Все результаты / календарь

