СКА победил «Спартак» в Москве, отыгравшись со счета 0:2
СКА обыграл московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата FONBET КХЛ — 5:2.
За петербургский клуб шайбы забросили Евгений Кузнецов, Захар Бардаков, Василий Глотов, Сергей Плотников и Данила Галенюк. Армейцы отыгрались со счета 0:2.
В составе красно-белых голами отличились Павел Порядин и Егор Филин.
СКА занимает 2-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 29 очков. «Спартак» с 25 баллами находится на 3-й строчке.
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Локомотив – Амур
|5 : 0
|25.10
|19:00
|
Ак Барс – Адмирал
|2 : 0
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|
Динамо Мн – Витязь
|2 : 1
|25.10
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|
Спартак – СКА
|2 : 5
|25.10
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|
Куньлунь РС – ЦСКА
|3 : 4 ОТ
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