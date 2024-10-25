СКА победил «Спартак» в Москве, отыгравшись со счета 0:2

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СКА обыграл московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата FONBET КХЛ — 5:2.

За петербургский клуб шайбы забросили Евгений Кузнецов, Захар Бардаков, Василий Глотов, Сергей Плотников и Данила Галенюк. Армейцы отыгрались со счета 0:2.

В составе красно-белых голами отличились Павел Порядин и Егор Филин.

СКА занимает 2-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 29 очков. «Спартак» с 25 баллами находится на 3-й строчке.