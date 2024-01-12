СКА победил «Спартак», красно-белые потерпели пятое поражение подряд
СКА на выезде обыграл «Спартак» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:2.
3 (1+2) очка набрал форвард питерцев Михаил Воробьев. Дубль оформил нападающий гостей Сергей Толчинский.
У хозяев голы забивали Джоуи Кин и Илья Ковальчук, который набрал свое 400-е (173+227) очко в 413-м матче в КХЛ.
Во втором периоде красно-белые пропустили четыре шайбы за пять минут.
СКА набрал 68 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» (67) опустился на 4-ю строчку таблицы «Запада». Красно-белые потерпели пятое поражение подряд.
14 января СКА сыграет на выезде с «Северсталью», «Спартак» в этот же день примет «Металлург».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:5 (0:1, 0:4, 2:0)
Голы: Воробьев — 14 (Земченок), 3:40 — 0:1. Зыков — 8 (Никишин, Дедунов), 33:51 — 0:2. Толчинский — 12 (Воробьев), 34:30 — 0:3. Толчинский — 13 (Поляков, Воробьев), 37:52 — 0:4. Грицюк — 14 (Зинченко, Гальченюк), 38:16 — 0:5. Ковальчук — 3 (бол., Порядин, Голдобин), 45:43 — 1:5. Кин — 4 (Филин), 54:26 — 2:5.
Вратари: Николаев (Рибар, 37:52) — Серебряков.
Штраф: 4 — 10.
Броски: 41 (15+12+14) — 44 (14+19+11).
Судьи: Гашилов, Сидоренко.
12 января. Москва. Мегаспорт. 9128 зрителей.
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|Куньлунь РС
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|16
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|34
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|12.01
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Амур – Авангард
|2 : 3
|12.01
|12:30
|
Адмирал – Сибирь
|2 : 4
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|
Трактор – Ак Барс
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Северсталь – Куньлунь РС
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Нефтехимик – Сал. Юлаев
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|19:30
|
Спартак – СКА
|2 : 5