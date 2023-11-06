Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 15:30

«Спартак» — СКА: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

Видеотрансляция матча ФОНБЕТ чемпионата КХЛ «Спартак» — СКА начнется в 16.45 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Тренер Роман Ротенберг.
Роман Ротенберг.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

6 ноября «Спартак» на арене «Мегаспорт» примет питерский СКА в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Встреча пройдет в понедельник в Москве. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Спартак» — СКА будут доступны в матч-центре «СЭ».

Бесплатная видеотрансляция матча КХЛ «Спартак» — СКА пройдет на канале «Матч ТВ». Начало — в 16.15 мск. В прямом эфире игру также покажут на официальном сайте КХЛ и в сервисе «Кинопоиск» с 16.45.

Красно-белые набрали 38 очков, занимая второе место в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 26 баллами располагается на седьмой строчке.

КХЛ: новости и обзоры матчей, статистика игроков и интервью тренеров, календарь и турнирные таблицы в актуальном виде.

Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК Спартак (Москва)
0
Читайте также
Медведева назвала Акатьеву и Петросян лучшими фигуристками России
Ходыкин — о первом турнире с Собининой: «Разве что самоуверенный человек надеялся бы на пьедестал»
Пушилин уволил мэра Мариуполя Моргуна
В Малом театре рассказали о состоянии худрука Юрия Соломина
Индексация выплат: кому повысят пенсии с 1 ноября
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
`

«Автомобилист» — «Сибирь»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Лада 29 16 13 37
2 Металлург Мг 28 16 12 36
3 Ак Барс 26 17 9 36
4 Сал. Юлаев 26 16 10 33
5 Автомобилист 28 15 13 33
6 Авангард 26 15 11 33
7 Трактор 27 15 12 32
8 Нефтехимик 26 11 15 27
9 Сибирь 26 12 14 27
10 Амур 26 10 16 26
11 Барыс 28 8 20 23
12 Адмирал 24 6 18 16
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 26 19 7 39
2 Спартак 27 18 9 38
3 Локомотив 26 16 10 34
4 Торпедо 27 16 11 34
5 ЦСКА 26 14 12 30
6 Северсталь 25 12 13 28
7 Динамо Мн 24 12 12 27
8 СКА 25 13 12 26
9 Сочи 26 12 14 26
10 Куньлунь РС 30 8 22 20
11 Витязь 26 7 19 18
Результаты / календарь
27.10
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
6.11 10:00
Амур – Локомотив
 1 : 4
6.11 14:30
Сал. Юлаев – Нефтехимик
 - : -
6.11 14:30
Автомобилист – Сибирь
 - : -
6.11 16:00
Куньлунь РС – Северсталь
 - : -
6.11 17:00
Спартак – СКА
 - : -
6.11 17:00
Витязь – Динамо М
 - : -
6.11 17:10
Динамо Мн – Авангард
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости