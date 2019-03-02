"Спартак" - СКА: драка на секторе фанатов красно-белых

Во время третьего матча первого раунда плей-офф КХЛ между "Спартаком" и СКА произошла драка на фан-секторе красно-белых.

Как стало известно "СЭ", участниками потасовки стали болельщики красно-белых. После локализации конфликта они были выведены с трибун без участия служб правопорядка.

На нашем секторе махач с полисами... pic.twitter.com/xkCru2jn9Q – Krupsky Sergey (@SergeyKrupsky) 2 марта 2019 г.

Напомним, счет в серии составляет 2:0 в пользу "Спартака".

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