"Спартак" - СКА: драка на секторе фанатов красно-белых

Во время третьего матча первого раунда плей-офф КХЛ между "Спартаком" и СКА произошла драка на фан-секторе красно-белых.
Как стало известно "СЭ", участниками потасовки стали болельщики красно-белых. После локализации конфликта они были выведены с трибун без участия служб правопорядка.
На нашем секторе махач с полисами... pic.twitter.com/xkCru2jn9Q– Krupsky Sergey (@SergeyKrupsky) 2 марта 2019 г.
Напомним, счет в серии составляет 2:0 в пользу "Спартака".
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