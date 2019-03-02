18:49 | Хоккей — КХЛ

"Спартак" - СКА: драка на секторе фанатов красно-белых

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Во время третьего матча первого раунда плей-офф КХЛ между "Спартаком" и СКА произошла драка на фан-секторе красно-белых. 

Как стало известно "СЭ", участниками потасовки стали болельщики красно-белых. После локализации конфликта они были выведены с трибун без участия служб правопорядка.

Напомним, счет в серии составляет 2:0 в пользу "Спартака".

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