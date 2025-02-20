«Спартак» — «Сибирь»: видеообзор матча КХЛ

«Спартак» дома обыграл «Сибирь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 6:2.

«Спартак» занимает второе место в таблице Западной конференции с 74 очками в 56 матчах. «Сибирь» идет на седьмой строчке «Востока» с 58 очками в 56 играх.