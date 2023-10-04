«Спартак» разгромил «Сибирь» в матче регулярного ФОНБЕТ чемпионата КХЛ

«Спартак» обыграл «Сибирь» в матче регулярного ФОНБЕТ чемпионата КХЛ (5:2).

В составе московской команды шайбы забросили Иван Морозов, Максим Цыплаков, Михал Чайковски, Николай Голдобин оформил дубль. За «Сибирь» отметились Владимир Бутузов и Тейлор Бек.

«Спартак» набрал 18 очков в 15 матчах и занимает пятую строчку в Западной конференции. «Сибирь» после 14 игр находится на пятом месте Восточной конференции (16 очков).

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«Спартак» (Москва) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)

Голы: Голдобин — 10 (бол., Морозов, Чайковски), 2:34 — 1:0. Бутузов — 2 (бол., Бек, Жуков), 34:21 — 1:1. Голдобин — 11 (Порядин, Зайцев), 39:30 — 2:1. Бек — 5 (Прохоркин, Андреофф), 40:15 — 2:2. Морозов — 4 (Савиков, Вишневский), 43:27 — 3:2. Цыплаков — 5 (Локтионов, Савиков), 55:23 — 4:2. Чайковски — 3 (бол., Голдобин, Локтионов), 59:28 — 5:2.

Вратари: Кареев — Костин (58:37 — 58:41).

Штраф: 6 — 10.

Броски: 25 (13+8+4) — 19 (5+9+5).

Судьи: Кочетов, Степучев.

4 октября. Москва. Мегаспорт. 3216 зрителей.