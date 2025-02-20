«Спартак» обыграл «Сибирь» и одержал третью победу подряд
«Спартак» дома обыграл «Сибирь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 6:2.
У хозяев забили Дмитрий Вишневский, Ансель Галимов, Прохор Корбит, Андрей Локтионов, Михаил Мальцев и Адам Ружичка. У гостей отличились Валентин Пьянов и Тэйлор Бек.
«Спартак» одержал третью победу подряд и поднялся на второе место в таблице Западной конференции КХЛ с 74 очками в 56 играх, опередив московское «Динамо» (73 очка).
«Сибирь» потерпела третье поражение кряду, команда идет на седьмой строчке «Востока» с 58 очками в 56 матчах.
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 6:2 (2:1, 2:0, 2:1)
Голы: Вишневский — 5 (бол., Голдобин), 13:01 — 1:0. Пьянов — 7 (бол., Андреофф, Бек), 17:13 — 1:1. Мальцев — 14 (бол., Пашин, Ружичка), 19:17 — 2:1. Галимов — 12, 29:29 — 3:1. Ружичка — 25 (Филин, Орлов), 32:50 — 4:1. Бек — 15 (Андреофф, Лайпсик), 43:56 — 4:2. Локтионов — 15 (бол., Голдобин, Вишневский), 55:35 — 5:2. Корбит — 1 (Лукьянцев, Ефремов), 59:00 — 6:2.
Вратари: Загидулин — Красоткин (Костин, 32:50).
Штраф: 10 — 14.
Броски: 41 (19+9+13) — 34 (10+5+19).
Судьи: Акузовский, Белов.
20 февраля. Москва. Мегаспорт.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|49
|19
|105
|2
|Авангард
|68
|47
|21
|99
|3
|Ак Барс
|68
|43
|25
|94
|4
|Автомобилист
|68
|40
|28
|84
|5
|Салават Юлаев
|68
|36
|32
|78
|6
|Трактор
|68
|33
|35
|75
|7
|Нефтехимик
|68
|34
|34
|71
|8
|Сибирь
|68
|30
|38
|69
|9
|Амур
|68
|26
|42
|60
|10
|Барыс
|68
|21
|47
|54
|11
|Адмирал
|68
|20
|48
|52
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|68
|46
|22
|98
|2
|Динамо Мн
|68
|39
|29
|88
|3
|Северсталь
|68
|40
|28
|86
|4
|ЦСКА
|68
|38
|30
|84
|5
|СКА
|68
|37
|31
|81
|6
|Торпедо НН
|68
|37
|31
|81
|7
|Динамо М
|68
|38
|30
|81
|8
|Спартак
|68
|35
|33
|79
|9
|Шанхай Дрэгонс
|68
|21
|47
|54
|10
|Лада
|68
|20
|48
|47
|11
|Сочи
|68
|18
|50
|44
|Финал
|Счет в серии
|
Локомотив - Ак Барс
|4 - 2
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Ак Барс
|1 - 4
|
Локомотив - Авангард
|4 - 3
|1/4 финала
|
Динамо Мн - Ак Барс
Динамо Мн - Ак Барс
0 - 4
|0 - 4
|
Металлург Мг - Торпедо
|4 - 1
|
Локомотив - Сал. Юлаев
Локомотив - Сал. Юлаев
4 - 0
|4 - 0
|
Авангард - ЦСКА
|4 - 1
|1/8 финала
|
Металлург Мг - Сибирь
|4 - 1
|
Динамо Мн - Динамо М
Динамо Мн - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Локомотив - Спартак
|4 - 1
|
Авангард - Нефтехимик
|4 - 1
|
Северсталь - Торпедо
|1 - 4
|
ЦСКА - СКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Трактор
|4 - 1
|
Автомобилист - Сал. Юлаев
|2 - 4
|21.05
|19:30
|Ак Барс – Локомотив
|2 : 3