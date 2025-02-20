«Спартак» обыграл «Сибирь» и одержал третью победу подряд

«Спартак» дома обыграл «Сибирь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 6:2.

У хозяев забили Дмитрий Вишневский, Ансель Галимов, Прохор Корбит, Андрей Локтионов, Михаил Мальцев и Адам Ружичка. У гостей отличились Валентин Пьянов и Тэйлор Бек.

«Спартак» одержал третью победу подряд и поднялся на второе место в таблице Западной конференции КХЛ с 74 очками в 56 играх, опередив московское «Динамо» (73 очка).

«Сибирь» потерпела третье поражение кряду, команда идет на седьмой строчке «Востока» с 58 очками в 56 матчах.

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«Спартак» (Москва) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 6:2 (2:1, 2:0, 2:1)

Голы: Вишневский — 5 (бол., Голдобин), 13:01 — 1:0. Пьянов — 7 (бол., Андреофф, Бек), 17:13 — 1:1. Мальцев — 14 (бол., Пашин, Ружичка), 19:17 — 2:1. Галимов — 12, 29:29 — 3:1. Ружичка — 25 (Филин, Орлов), 32:50 — 4:1. Бек — 15 (Андреофф, Лайпсик), 43:56 — 4:2. Локтионов — 15 (бол., Голдобин, Вишневский), 55:35 — 5:2. Корбит — 1 (Лукьянцев, Ефремов), 59:00 — 6:2.

Вратари: Загидулин — Красоткин (Костин, 32:50).

Штраф: 10 — 14.

Броски: 41 (19+9+13) — 34 (10+5+19).

Судьи: Акузовский, Белов.

20 февраля. Москва. Мегаспорт.