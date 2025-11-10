«Спартак» нанес «Сибири» десятое поражение подряд, у Мальцева и Филина дубли

«Спартак» одержал победу над «Сибирью» в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ — 6:3.

У красно-белых дубли оформили Михаил Мальцев и Егор Филин, еще заброшенными шайбами отметились Нэйтан Тодд и Никита Коростелев. На счету Мальцева и Коростелева также по результативной передаче.

У гостей 2 (1+1) очка набрал Владислав Кара, по голу забили Вячеслав Лещенко и Скотт Уилсон.

«Спартак» набрал 29 очков и занимает шестое место в Западной конференции. «Сибирь» с 17 баллами замыкает турнирную таблицу «Востока». Команда потерпела десятое поражение подряд.