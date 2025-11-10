Хоккей
10 ноября, 21:50

«Спартак» нанес «Сибири» десятое поражение подряд, у Мальцева и Филина дубли

Алина Савинова

«Спартак» одержал победу над «Сибирью» в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ — 6:3.

У красно-белых дубли оформили Михаил Мальцев и Егор Филин, еще заброшенными шайбами отметились Нэйтан Тодд и Никита Коростелев. На счету Мальцева и Коростелева также по результативной передаче.

У гостей 2 (1+1) очка набрал Владислав Кара, по голу забили Вячеслав Лещенко и Скотт Уилсон.

«Спартак» набрал 29 очков и занимает шестое место в Западной конференции. «Сибирь» с 17 баллами замыкает турнирную таблицу «Востока». Команда потерпела десятое поражение подряд.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
10 ноября, 19:30. Мегаспорт (Москва)
Спартак
Сибирь

Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
  • Palacios

    Ну по меркам НХЛ, они здесь получают больше, чем получали бы там. Про игровое время я вообще молчу )

    11.11.2025

  • spartsmen

    почему-почему ... потомушта клубы кхл, если не могут купить мерина, покупают весту, а не запор :) также и игроки.

    11.11.2025

  • Palacios

    Может, кнопочка, а может, просто не дано ) Почему локхарты/тодды/буше и прочие ливо играют здесь, а не там? И совсем за другие деньги )

    10.11.2025

  • Константин Мишин

    в общем-то несмотря на ошибки обороны уверенно победили... ещё не хватало "Сибири" дома проигрывать...

    10.11.2025

  • spartsmen

    очень популярное заблуждение. ты хоть играл в какой-нибудь нормальной команде? там за намерение сыграть в пол-ноги пусть и в проходном матче даже тренеру не надо было включаться - капитан по кукухе настучит. да даже когда на пиво играешь - и то обидно не выиграть. просто, когда жопу надо будет порвать, механизм нажатием кнопочки не включится. так как жопа привыкнет быть в тепле и не напрягаться. ну а пример тех, кто рвать жопу не хочет - все эти кравцовы, гусевы, самсоновы, костины и прочие небожители. ну да, первые парни на деревне. только вот почему-то хотели там себя показать, причём неоднократно. а вот не получилось - не включилась кнопочка.

    10.11.2025

  • Tony Lee

    Слушай, а зачем рвать жопуу? Впереди долгий сезон, сильные соперники.

    10.11.2025

  • Андрей

    игра была раввна

    10.11.2025

  • Palacios

    Очень не хватает всех отсутствующих. Стараются, работают, но маловато исполнителей именно.

    10.11.2025

  • Evgen

    Красавцы, спасибо за победу ребят!! Дисциплинку бы наладить и все будет хорошо.

    10.11.2025

  • roughboy

    Мне кажется Кокаулин заслужил право сыграть с первых минут. Красоткину нужна пауза...

    10.11.2025

  • Питерский пёс

    Молодцы

    10.11.2025

  • spartsmen

    В который раз выбесила тупая «реализация» 2+2 в третьем периоде. И последовавшее за этим пижонское фигурное катание с «корабликами» и пируэтами. Нашли над кем куражиться, мастера, не соизволившие ни разу бросить за 4 минуты, и уступавшие по ходу матча команде, которой даже до Сочи далеко. А, стоило бы Сибири запихать дурака, то оставшиеся10-15 минут опять превратились бы в выживание с обороной всей пятёркой на своём пятаке. Тьфу, блин. Нельзя пижонить - это аукается если не сейчас, то потом.

    10.11.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Металлург Мг 26 20 6 42
    2 Ак Барс 25 16 9 34
    3 Авангард 24 14 10 31
    4 Автомобилист 27 14 13 31
    5 Трактор 26 13 13 31
    6 Нефтехимик 26 14 12 29
    7 Амур 25 10 15 24
    8 Салават Юлаев 25 10 15 22
    9 Барыс 26 8 18 21
    10 Адмирал 23 8 15 20
    11 Сибирь 25 7 18 17
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 26 18 8 38
    2 Торпедо НН 28 18 10 38
    3 Динамо Мн 25 16 9 35
    4 Северсталь 25 16 9 32
    5 Динамо М 24 15 9 31
    6 Спартак 25 13 12 29
    7 Шанхай Дрэгонс 24 11 13 28
    8 ЦСКА 25 12 13 26
    9 СКА 25 11 14 26
    10 Лада 26 8 18 19
    11 Сочи 23 5 18 14
    Результаты / календарь
    2.11
    3.11
    4.11
    5.11
    6.11
    7.11
    8.11
    9.11
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    12.11 17:00 Салават Юлаев – СКА 2 : 1
    12.11 17:00 Металлург Мг – Лада 6 : 4
    12.11 19:00 Торпедо НН – Сочи 5 : 3
    12.11 19:10 Динамо Мн – Сибирь 7 : 0
    12.11 19:30 Спартак – Локомотив 3 : 6
    Все результаты / календарь

