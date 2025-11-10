«Спартак» и «Сибирь» сыграют в чемпионате КХЛ 10 ноября

Матч «Спартак» — «Сибирь» в FONBET чемпионате КХЛ пройдет в понедельник, 10 ноября. Игра на льду спортивного комплекса «Мегаспорт» в Москве начнется в 19.30 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

10 ноября, 19:30. Мегаспорт (Москва) Спартак Сибирь

Транслировать матч будет онлайн-платформа «Кинопоиск» и официальный сайт КХЛ. Для жителей Новосибирска игру покажет канал «ОТС».

За ключевыми событиями и результатом игры «Спартак» — «Сибирь» можно следить в матч-центре сайта «СЭ».

В сезоне-2025/26 «Спартак» набрал 27 очков в 23 матчах, предыдущим соперником спартаковцев был «Локомотив» (2:5). У «Сибири» — 17 очков в 23 матчах, новосибирцы в субботу уступили ЦСКА (0:4).

Матч «Спартак» — «Сибирь» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс