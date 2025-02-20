«Спартак» и «Сибирь» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в четверг, 20 февраля. Матч пройдет на арене «Мегаспорт» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск», канале «КХЛ Prime» и официальном сайте лиги. Также жители Новосибирска смогут посмотреть игру на местном канале «ОТС».

Отслеживать ключевые события и результат игры «Спартак» — «Сибирь» можно в матч-центре на нашем сайта.

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 у «Спартака» 72 очка в 55 матчах и третья строчка на «Западе». «Сибирь» после 55 игр набрала 58 очков и шла седьмой в Восточной конференции.