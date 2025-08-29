«Спартак» сыграет с «Шанхай Дрэгонс» в Кубке мэра Москвы в пятницу, 29 августа. Матч пройдет во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Спартак» — «Шанхай Дрэгонс» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры можно смотреть на сайте matchtv.ru. Также матч покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

Кубок Мэра Москвы по хоккею 2025 состоится с 28 по 31 августа. В этом году в турнире принимают участие «Спартак», ЦСКА, «Динамо» Москва, «Динамо» Минск, «Торпедо» и «Шанхай Дрэгонс».

Традиционный предсезонный турнир проходит с 2008 года.