«Спартак» — «Шанхай Дрэгонс»: трансляция матча КХЛ онлайн
«Спартак» и «Шанхай Дрэгонс» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в воскресенье, 28 сентября, на ледовой арене «Мегаспорт» в Москве. Стартовое вбрасывание — в 17.00 по московскому времени.
Трансляция матча КХЛ в прямом эфире доступна на онлайн-платформе «Кинопоиск», канале «КХЛ Prime» и официальном сайте лиги.
Ключевые события и результат игры «Спартак» — «Шанхай Дрэгонс» отслеживайте в матч-центре сайта «СЭ».
В регулярном чемпионате КХЛ-2025/26 «Спартак» набрал 9 очков в 8 матчах, «Шанхай Дрэгонс» — 10 очков в 8 играх. Красно-белые во вторник уступили «Металлургу» в Магнитогорске (2:3 ОТ), а базирующийся в Санкт-Петербурге китайский клуб в пятницу победил «Ладу» в Тольятти (4:1).
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|10
|8
|2
|16
|2
|Металлург Мг
|10
|7
|3
|16
|3
|Нефтехимик
|10
|7
|3
|14
|4
|Автомобилист
|11
|6
|5
|13
|5
|Трактор
|10
|5
|5
|12
|6
|Барыс
|11
|5
|6
|11
|7
|Ак Барс
|10
|4
|6
|9
|8
|Амур
|9
|3
|6
|8
|9
|Адмирал
|9
|3
|6
|8
|10
|Сибирь
|10
|4
|6
|8
|11
|Салават Юлаев
|9
|2
|7
|6
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|11
|8
|3
|18
|2
|Торпедо НН
|11
|8
|3
|17
|3
|Динамо Мн
|10
|6
|4
|14
|4
|Шанхай Дрэгонс
|9
|5
|4
|12
|5
|СКА
|10
|5
|5
|12
|6
|ЦСКА
|10
|5
|5
|11
|7
|Спартак
|10
|4
|6
|11
|8
|Северсталь
|10
|5
|5
|10
|9
|Сочи
|9
|4
|5
|9
|10
|Динамо М
|9
|4
|5
|9
|11
|Лада
|10
|1
|9
|3
|2.10
|19:00
|
Нефтехимик – Лада
|- : -
|2.10
|19:30
|
Динамо М – Трактор
|- : -