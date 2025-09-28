«Спартак» и «Шанхай Дрэгонс» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в воскресенье, 28 сентября, на ледовой арене «Мегаспорт» в Москве. Стартовое вбрасывание — в 17.00 по московскому времени.

Трансляция матча КХЛ в прямом эфире доступна на онлайн-платформе «Кинопоиск», канале «КХЛ Prime» и официальном сайте лиги.

Ключевые события и результат игры «Спартак» — «Шанхай Дрэгонс» отслеживайте в матч-центре сайта «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2025/26 «Спартак» набрал 9 очков в 8 матчах, «Шанхай Дрэгонс» — 10 очков в 8 играх. Красно-белые во вторник уступили «Металлургу» в Магнитогорске (2:3 ОТ), а базирующийся в Санкт-Петербурге китайский клуб в пятницу победил «Ладу» в Тольятти (4:1).

