«Спартак» всухую обыграл «Шанхай Дрэгонс»

«Спартак» в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ победил «Шанхай Дрэгонс» — 3:0.

По 2 очка набрали нападающий красно-белых Нэйтан Тодд (1+1) и Адам Ружичка (0+2). Вратарь Дмитрий Николаев отбил все 20 бросков.

Москвичи прервали трехматчевую победную серию китайской команды.

«Спартак» (15 очков) занимает четвертое место в Западной конференции, «Шанхай» (14) — пятое.