7 октября 2025, 21:50

«Спартак» всухую обыграл «Шанхай Дрэгонс»

«Спартак» в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ победил «Шанхай Дрэгонс» — 3:0.

По 2 очка набрали нападающий красно-белых Нэйтан Тодд (1+1) и Адам Ружичка (0+2). Вратарь Дмитрий Николаев отбил все 20 бросков.

Москвичи прервали трехматчевую победную серию китайской команды.

«Спартак» (15 очков) занимает четвертое место в Западной конференции, «Шанхай» (14) — пятое.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
7 октября, 19:30. Мегаспорт (Москва)
Спартак
Шанхай Дрэгонс
Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2025-2026/?type=conference
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
ХК Шанхай Дрэгонс (Куньлунь Ред Стар)
Галлан, Разин vs Буше, Спронг в «Автомобилисте»
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
  • nekony

    Есть такое выражение - победа на классе. Мне кажется, что сегодня, именно такой случай, при минимуме затрат.

    08.10.2025

  • nekony

    А вам, конечно же, Металлург не пихал! ХА, ХА, ХА!

    08.10.2025

  • Adiоs Amigos R

    Чуть только зарево - все погребы заняты

    07.10.2025

  • Топотун

    Готовим сами, берем продукты в Колузаево. Каста.

    07.10.2025

  • Archon

    Где вы были вчера со своими "бросками" и "вперёд",когда вас Металлург имел 2-6 во все дыхательные и пихательные??)) "Металлург" - плохой дядя,да?)))

    07.10.2025

  • Archon

    Но нихр\ена не получилось "влиться в ряды красной армии!".Потому что накануне были откровенно трахнуты металлургическим железным стержнем!)))

    07.10.2025

  • Spartak-Online

    Ездил на Спартак - Ска . Впечатление супер! Хоккей в живую покруче , чем даже футбол.Осечка с Магниткой , так то тяжело играть каждые 2 дня. И вот драконов отжарили. Пока Станковича не выгонят буду ездить на хоккей !))

    07.10.2025

  • Робин из Локсли

    Тебе не удастся поссорить наш дружный коллектив. Как бы ты не старался, мерзкий, вонючий, вафлёр, .

    07.10.2025

  • commandor Tedder

    какой амерзительный вечер никакова срача. сукки давай срацца! свиньи гавно

    07.10.2025

  • Adiоs Amigos R

    Вася не пострадал. З.Ы. Рой погреб в Колузаево

    07.10.2025

  • Константин Мишин

    да, соперник многое позволял... Шанхай был определённо в функциональной яме, но это не наши проблемы... а то что из 50 бросков в створ получилось всего три заброшенные шайбы - вот то, над чем надо серьёзно поработать... надеюсь на матче с "Салаватом" увидим лучшую реализацию...

    07.10.2025

  • Топотун

    Дешево. А вот к Васе прилетела птичка :(

    07.10.2025

  • Adiоs Amigos R

    65

    07.10.2025

  • Топотун

    Почем за литр пятого ?

    07.10.2025

  • Adiоs Amigos R

    Я не поджигал. З.Ы. Сегодня, кстати, заправлялся, ни очередей, ни ограничений.

    07.10.2025

  • VVSh71

    ну да, когда одна команда на площадке. С Магниткой было по другому))

    07.10.2025

  • Топотун

    В Екатеринбурге загорелся мебельный цех рядом с Уральским турбинным заводом.

    07.10.2025

  • SAA

    Хороший день! Родной ХК Тамбов в ВХЛ с 2-4 сделал 5-4 с Рубином и Спартак порадовал. Всех КБ с победой!

    07.10.2025

  • zg

    Шанхай,конечно,выглядел зае@анным,но то не наши проблемы!Вперед-Спартак!

    07.10.2025

  • Питерский пёс

    Вроде наладилось, Магнитка не в счет пока, с победой

    07.10.2025

  • Adiоs Amigos R

    Спокойно, легко, на классе.

    07.10.2025

  • Строитель 1947

    Пожалуй самая организованная игра с начала сезона. 50 бросков в створ. Минимум косяков в обороне. Николаев 2-3 раза выручил. С хорошей всех победой.

    07.10.2025

  • Сергей Макурин

    Третий период бросили играть. Николашу с сухар?м. Всех с победой! Мальцева с первой!

    07.10.2025

  • Vitalik Klimov

    Такой хоккей нам нужен!!! Вперёд Спартак!!!:grinning::metal: 50 бросков в створ это не хухры мухры

    07.10.2025

  • Evgen

    Ну наконец то на ноль сыграли, молодцы! С победой парни!

    07.10.2025

    • Разин пытался выяснить отношения с Исаковым после матча «Торпедо» — «Металлург»

    Разин о конфликте с Исаковым после матча с «Торпедо»: «Рукоприкладство было? Я кого-то ударил?»
    Восточная конференция И В П О
    1 Металлург Мг 44 34 10 72
    2 Ак Барс 45 29 16 60
    3 Авангард 43 28 15 59
    4 Автомобилист 45 25 20 53
    5 Нефтехимик 46 23 23 49
    6 Трактор 46 21 25 48
    7 Салават Юлаев 45 21 24 46
    8 Сибирь 46 18 28 41
    9 Амур 44 16 28 39
    10 Барыс 46 15 31 37
    11 Адмирал 43 13 30 34
    Западная конференция И В П О
    1 Северсталь 46 29 17 61
    2 Локомотив 46 28 18 61
    3 Динамо Мн 43 27 16 59
    4 Торпедо НН 45 26 19 56
    5 Динамо М 45 26 19 55
    6 ЦСКА 46 23 23 54
    7 СКА 43 24 19 53
    8 Спартак 44 23 21 51
    9 Шанхай Дрэгонс 44 17 27 43
    10 Сочи 42 13 29 32
    11 Лада 45 12 33 30
    14.01 17:00 Металлург Мг – Сочи 9 : 0
    14.01 17:00 Автомобилист – Трактор 4 : 1
    14.01 19:00 Торпедо НН – Локомотив 3 : 0
    14.01 19:30 Шанхай Дрэгонс – СКА 2 : 5
    14.01 19:30 Динамо М – Спартак 3 : 5
    Все результаты / календарь

