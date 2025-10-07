«Спартак» всухую обыграл «Шанхай Дрэгонс»
«Спартак» в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ победил «Шанхай Дрэгонс» — 3:0.
По 2 очка набрали нападающий красно-белых Нэйтан Тодд (1+1) и Адам Ружичка (0+2). Вратарь Дмитрий Николаев отбил все 20 бросков.
Москвичи прервали трехматчевую победную серию китайской команды.
«Спартак» (15 очков) занимает четвертое место в Западной конференции, «Шанхай» (14) — пятое.
Положение команд
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|44
|34
|10
|72
|2
|Ак Барс
|45
|29
|16
|60
|3
|Авангард
|43
|28
|15
|59
|4
|Автомобилист
|45
|25
|20
|53
|5
|Нефтехимик
|46
|23
|23
|49
|6
|Трактор
|46
|21
|25
|48
|7
|Салават Юлаев
|45
|21
|24
|46
|8
|Сибирь
|46
|18
|28
|41
|9
|Амур
|44
|16
|28
|39
|10
|Барыс
|46
|15
|31
|37
|11
|Адмирал
|43
|13
|30
|34
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Северсталь
|46
|29
|17
|61
|2
|Локомотив
|46
|28
|18
|61
|3
|Динамо Мн
|43
|27
|16
|59
|4
|Торпедо НН
|45
|26
|19
|56
|5
|Динамо М
|45
|26
|19
|55
|6
|ЦСКА
|46
|23
|23
|54
|7
|СКА
|43
|24
|19
|53
|8
|Спартак
|44
|23
|21
|51
|9
|Шанхай Дрэгонс
|44
|17
|27
|43
|10
|Сочи
|42
|13
|29
|32
|11
|Лада
|45
|12
|33
|30
Результаты / календарь
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
|14.01
|17:00
|Металлург Мг – Сочи
|9 : 0
|14.01
|17:00
|Автомобилист – Трактор
|4 : 1
|14.01
|19:00
|Торпедо НН – Локомотив
|3 : 0
|14.01
|19:30
|Шанхай Дрэгонс – СКА
|2 : 5
|14.01
|19:30
|Динамо М – Спартак
|3 : 5
