Два очка Попугаева помогли «Шанхай Дрэгонс» победить «Спартак»

«Шанхай Дрэгонс» на выезде обыграл «Спартак» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:1.

У китайского клуба 2 очка набрал Никита Попугаев (1+1), также шайбы забросили Борна Рендулич и Уильям Райлли. У красно-белых единственный гол на счету Нэйтана Тодда.

«Шанхай Дрэгонс» с 12 очками занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции, «Спартак» с 9 очками — на 7-й строчке.