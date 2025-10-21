«Спартак» отыгрался с 3:6 и победил «Шанхай Дрэгонс» по буллитам

«Спартак» дома обыграл «Шанхай Дрэгонс» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 7:6 Б.

В основное время у хозяев дважды забил Нэйтан Тодд, по одному голу у Люка Локхарта, Александра Пашина, Германа Рубцова и Ивана Рябова. У гостей отличились Павел Акользин, Адам Кленденинг, Ник Меркли, Никита Попугаев, Уильям Райлли и Борна Рендулич.

«Спартак» уступал со счетом 3:6 в середине третьего периода, но забросил три шайбы в последние шесть минут и перевел игру в овертайм. Красно-белые победили в серии буллитов со счетом 1:0 — победный гол забил Люк Локхарт.

«Спартак» занимает пятое место в таблице Западной конференции с 21 очком в 17 матчах, «Шанхай» идет на третьей строчке с 22 очками в 16 играх.

«Спартак» проведет следующий матч дома против московского «Динамо» 23 октября, «Шанхай» встретится на выезде с минским «Динамо» 24 октября.