«Спартак» и «Северсталь» встретятся в матче КХЛ 14 ноября

«Спартак» и «Северсталь» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в четверг, 14 ноября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Мегаспорт» в Москве, стартовое вбрасывание — в 19.30 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также трансляция доступна на канале «КХЛ» и официальном сайте лиги.

Следите за ключевыми событиями игры «Спартак» — «Северсталь» в матч-центре на сайте «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 красно-белые в 25 матчах набрали 35 очков, у череповчан — 24 игры и 30 очков.