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«Спартак» — «Северсталь»: смотреть матч КХЛ онлайн

«Спартак» и «Северсталь» встретятся в матче КХЛ 14 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Спартак» и «Северсталь» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в четверг, 14 ноября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Мегаспорт» в Москве, стартовое вбрасывание — в 19.30 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также трансляция доступна на канале «КХЛ» и официальном сайте лиги.

Следите за ключевыми событиями игры «Спартак» — «Северсталь» в матч-центре на сайте «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 красно-белые в 25 матчах набрали 35 очков, у череповчан — 24 игры и 30 очков.

КХЛ
ХК Северсталь
ХК Спартак (Москва)
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 27 23 4 48
2 Спартак 25 16 9 35
3 СКА 27 16 11 34
4 Динамо М 25 14 11 31
5 Торпедо 27 13 14 31
6 Северсталь 24 15 9 30
7 ЦСКА 23 11 12 29
8 Динамо Мн 25 13 12 28
9 Витязь 26 12 14 25
10 Сочи 24 9 15 20
11 Куньлунь РС 26 8 18 18
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 26 18 8 39
2 Автомобилист 24 16 8 34
3 Ак Барс 23 15 8 31
4 Сал. Юлаев 23 15 8 31
5 Адмирал 26 12 14 29
6 Металлург Мг 27 13 14 27
7 Нефтехимик 27 9 18 25
8 Сибирь 24 10 14 23
9 Лада 24 10 14 23
10 Авангард 24 9 15 20
11 Барыс 25 7 18 16
12 Амур 26 5 21 13
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