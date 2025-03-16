«Спартак» обыграл «Северсталь» и одержал третью победу подряд

«Спартак» дома победил «Северсталь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:2.

Победу красно-белым принесли голы Николая Голдобина, Ивана Морозова и Александра Беляева. У череповчан отличились Николай Чебыкин и Руслан Абросимов.

«Спартак» (83 очка) одержал третью победу подряд и поднялся на третье место в Западной конференции КХЛ. «Северсталь» (77) идет седьмой на «Западе».

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 4:2 (2:0, 1:2, 1:0)

Голы: Голдобин — 18 (Морозов, Порядин), 7:45 — 1:0. Морозов — 19 (Зайцев), 17:10 — 2:0. Чебыкин — 8 (Иванцов, Скоренов), 21:57 — 2:1. Абросимов — 11 (Котляревский), 31:26 — 2:2. Беляев — 11 (Морозов), 35:39 — 3:2. Локтионов — 16 (п.в.), 59:05 — 4:2.

Вратари: Николаев — Самойлов (58:50 — 59:05, 59:14).

Штраф: 4 — 8.

Броски: 36 (12+12+12) — 30 (7+12+11).

Судьи: Гашилов, Спирин.

16 марта. Москва. Мегаспорт.