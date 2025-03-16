Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ

16 марта 2025, 18:14

«Спартак» обыграл «Северсталь» и одержал третью победу подряд

Игнат Заздравин
Корреспондент
ХК «Спартак».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Спартак» дома победил «Северсталь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:2.

Победу красно-белым принесли голы Николая Голдобина, Ивана Морозова и Александра Беляева. У череповчан отличились Николай Чебыкин и Руслан Абросимов.

«Спартак» (83 очка) одержал третью победу подряд и поднялся на третье место в Западной конференции КХЛ. «Северсталь» (77) идет седьмой на «Западе».

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 4:2 (2:0, 1:2, 1:0)

Голы: Голдобин — 18 (Морозов, Порядин), 7:45 — 1:0. Морозов — 19 (Зайцев), 17:10 — 2:0. Чебыкин — 8 (Иванцов, Скоренов), 21:57 — 2:1. Абросимов — 11 (Котляревский), 31:26 — 2:2. Беляев — 11 (Морозов), 35:39 — 3:2. Локтионов — 16 (п.в.), 59:05 — 4:2.

Вратари: Николаев — Самойлов (58:50 — 59:05, 59:14).

Штраф: 4 — 8.

Броски: 36 (12+12+12) — 30 (7+12+11).

Судьи: Гашилов, Спирин.

16 марта. Москва. Мегаспорт.

Источник: Таблица КХЛ
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Хоккей
КХЛ
ХК Северсталь
ХК Спартак (Москва)
Читайте также
Энцо Мареска покинул пост главного тренера «Челси»
«Челси» отправил Мареску в отставку
Боссы клуба обсуждают нефутбольных людей на должность тренера, а Денисов останется. Что сейчас происходит в «Спартаке»
Женщина с ребенком из Ленобласти спаслись при атаке ВСУ в Херсонской области
Коростелев — в топ-10 общего зачета «Тур де Ски». Непряева тоже недалеко
Саудовская Аравия атакует Йемен. Что нужно знать
Популярное видео
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Динамо» при Козлове и победная серия «Авангарда»
«Динамо» при Козлове и победная серия «Авангарда»
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Трактор» назначил Корешкова / итоги Кубка Первого канала
«Трактор» назначил Корешкова / итоги Кубка Первого канала
«Сиэтл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Константин Мишин

    такие соперники нам по зубам... :rofl:

    17.03.2025

  • Andrey Sakharov

    А зачем? это ж Игнатка. вообще неясно, что этот сабж делает в журналистике. мастер заголовков. классик живого великорусского.

    16.03.2025

  • Vasily Bulygin

    "Победу красно-белым принесли голы Николая Голдобина, Ивана Морозова и Александра Беляева". А Локтионов просто рядом постоял?

    16.03.2025

  • Andrey Sakharov

    Халтурщик Заздравин опять избирательно пишет о хоккеистах. Вчера было столичное дерби, но поскольку играл не СКА, сэкс решил даже не упоминать о матче. Не стыдно, господа дилетанты?

    16.03.2025

  • Гуго Оберштейн

    Если ещё и футболисты сегодня бомжей нахлобучат, будет вашпе красота

    16.03.2025

  • Строитель 1947

    Игнат так спешил, что в статье о Локтионове забыл упомянуть. А у него так-то и ассистенты были, а в стистистике матча их нет. С победой! Халтуру не надл гнать.

    16.03.2025

  • Скиталец

    Спартак с победой. Но это хорошо для сосиски, так хотелось, чтобы они в первом раунде на Динамо попали. Они бы им наваляли!)) А так с ЦСКА у невских есть шанс пройти во второй рауд. Эх.. жаль.

    16.03.2025

  • Evgen

    Отлично парни!!! Спасибо за игру!

    16.03.2025

  • Сергей Макурин

    Безбашенный хоккей. Куча моментов с обеих сторон. Спартак с победой!

    16.03.2025

    • «Автомобилист» победил «Сочи», Шаров и Кизимов набрали 10 очков на двоих

    «Лада» разгромила «Нефтехимик», «Адмирал» вышел в плей-офф
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Металлург Мг 39 29 10 62
    2 Ак Барс 41 27 14 56
    3 Авангард 39 26 13 55
    4 Автомобилист 40 23 17 49
    5 Нефтехимик 41 20 21 43
    6 Трактор 41 17 24 40
    7 Амур 41 16 25 39
    8 Салават Юлаев 41 17 24 38
    9 Барыс 42 15 27 36
    10 Сибирь 41 16 25 36
    11 Адмирал 38 12 26 31
    Западная конференция И В П О
    1 Динамо Мн 39 26 13 57
    2 Локомотив 42 26 16 56
    3 Северсталь 41 26 15 55
    4 Динамо М 41 25 16 52
    5 Торпедо НН 40 23 17 50
    6 ЦСКА 42 20 22 47
    7 СКА 39 21 18 47
    8 Спартак 40 20 20 45
    9 Шанхай Дрэгонс 39 15 24 39
    10 Сочи 37 11 26 28
    11 Лада 40 11 29 26
    Результаты / календарь
    21.12
    22.12
    23.12
    24.12
    25.12
    26.12
    27.12
    28.12
    29.12
    30.12
    3.01
    4.01
    5.01
    6.01
    7.01
    8.01
    3.01 10:00 Адмирал – Амур - : -
    3.01 17:00 Сочи – Нефтехимик - : -
    3.01 17:00 Шанхай Дрэгонс – Металлург Мг - : -
    3.01 17:00 Северсталь – Лада - : -
    Все результаты / календарь

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости