«Спартак» обыграл «Северсталь» и одержал третью победу подряд
«Спартак» дома победил «Северсталь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:2.
Победу красно-белым принесли голы Николая Голдобина, Ивана Морозова и Александра Беляева. У череповчан отличились Николай Чебыкин и Руслан Абросимов.
«Спартак» (83 очка) одержал третью победу подряд и поднялся на третье место в Западной конференции КХЛ. «Северсталь» (77) идет седьмой на «Западе».
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 4:2 (2:0, 1:2, 1:0)
Голы: Голдобин — 18 (Морозов, Порядин), 7:45 — 1:0. Морозов — 19 (Зайцев), 17:10 — 2:0. Чебыкин — 8 (Иванцов, Скоренов), 21:57 — 2:1. Абросимов — 11 (Котляревский), 31:26 — 2:2. Беляев — 11 (Морозов), 35:39 — 3:2. Локтионов — 16 (п.в.), 59:05 — 4:2.
Вратари: Николаев — Самойлов (58:50 — 59:05, 59:14).
Штраф: 4 — 8.
Броски: 36 (12+12+12) — 30 (7+12+11).
Судьи: Гашилов, Спирин.
16 марта. Москва. Мегаспорт.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|39
|29
|10
|62
|2
|Ак Барс
|41
|27
|14
|56
|3
|Авангард
|39
|26
|13
|55
|4
|Автомобилист
|40
|23
|17
|49
|5
|Нефтехимик
|41
|20
|21
|43
|6
|Трактор
|41
|17
|24
|40
|7
|Амур
|41
|16
|25
|39
|8
|Салават Юлаев
|41
|17
|24
|38
|9
|Барыс
|42
|15
|27
|36
|10
|Сибирь
|41
|16
|25
|36
|11
|Адмирал
|38
|12
|26
|31
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо Мн
|39
|26
|13
|57
|2
|Локомотив
|42
|26
|16
|56
|3
|Северсталь
|41
|26
|15
|55
|4
|Динамо М
|41
|25
|16
|52
|5
|Торпедо НН
|40
|23
|17
|50
|6
|ЦСКА
|42
|20
|22
|47
|7
|СКА
|39
|21
|18
|47
|8
|Спартак
|40
|20
|20
|45
|9
|Шанхай Дрэгонс
|39
|15
|24
|39
|10
|Сочи
|37
|11
|26
|28
|11
|Лада
|40
|11
|29
|26
|3.01
|10:00
|Адмирал – Амур
|- : -
|3.01
|17:00
|Сочи – Нефтехимик
|- : -
|3.01
|17:00
|Шанхай Дрэгонс – Металлург Мг
|- : -
|3.01
|17:00
|Северсталь – Лада
|- : -