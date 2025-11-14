Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ

14 ноября, 21:45

«Северсталь» в гостях обыграла «Спартак»

Сергей Ярошенко
Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Северсталь» на выезде обыграла «Спартак» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:3.

У череповецкого клуба 2 очка набрал Николай Чебыкин, также шайбы забросили Янни Калдис, Данил Аймурзин, Михаил Ильин и Никита Камалов. У красно-белых 2 очка на счету Павла Порядина (0+2), по голу забили Иван Морозов, Адам Ружичка и Данил Пивчуллин.

«Северсталь» набрала 34 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, «Спартак» с 29 очками — на шестой строчке «Запада».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
14 ноября, 19:30. Мегаспорт (Москва)
Спартак
Северсталь
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Хоккей
КХЛ
ХК Северсталь
ХК Спартак (Москва)
Читайте также
Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
Популярное видео
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Petr Bitkin

    Какой путькин? Путькина давно убили, ёж меть.... Вы все - прОкляты мною. Покаетесь, образумитесь - будет вам счастье и мир на планете Земля. А не то - р-ры! И за коников, и за пум, - всем отмщу. Вот увидите.

    15.11.2025

  • Vitamin007

    Больно смотреть, как талантливая команда стоит на месте! Я болельщик Динамо с 40 стажем! Поменяйте нам тренеров местами!

    15.11.2025

  • Vitamin007

    Купите Жамнову игроков! Уроды!!!

    15.11.2025

  • Вездесущий

    ванючий хрюндельклуб! гарите в аду!

    15.11.2025

  • Vadson

    чудило, молись, чтобы к тебе "спасать" сосиСКУ не вернули вРоттенберга))) вся страна.... Ленинградская область

    15.11.2025

  • Константин Мишин

    единственная нормальная пара защитников была Ярош - Орлов, зачем их было разбивать?

    14.11.2025

  • Vitalik Klimov

    Который матч проигрываем статистику Блокированых бросков. Вот Северсталь в силовые приемы не играет, но блокировать броски зато умеет. Наша защита и нападение это видимо пока не умеет! Думал может наши игроки не способны на это, а теперь уже думаю, видимо и тренеры не в состоянии этому научить. Жаль

    14.11.2025

  • голос из Санкт-Петербурга

    В зеркало посмотри, сектант!!! Сколько я уже подобных лживых инсинуаций прочитал от твоих собратьев по несчастью примитивных отмороженных красно-белых горлопанов!!!

    14.11.2025

  • За спорт!

    Воротчика не меняли в конце?

    14.11.2025

  • welkom1111

    Только Д..БИЛ может называть себя "вся страна"... Вся твоя палата-это ближе к истине..

    14.11.2025

  • welkom1111

    Нет организации игры команды-бегает стадо к/б.... О воротчиках лучше промолчу..

    14.11.2025

  • Gordon

    Да подожди ты...

    14.11.2025

  • Gordon

    Хватит бредить :))))) Посмотри на состав тех, кто принимал решение, на состав руководства ФХР и руководства лиги. Будешь очень удивлён ;-) И сделавший один раз глупую ошибку - не нарик. В общем прими пилюлю - и в люлю ;)

    14.11.2025

  • Gordon

    Это всерьёз сейчас было? :)))) Охренеть прямо, какой "Спартак" денежный мешок :))))))) И утверждение за всю страну забавно:))) Ещё пиши! )

    14.11.2025

  • Burzew

    пора Жамнова попросить.. у него потолок уже пробит.. да и трансферная политика вызывает бооольшие вопросы

    14.11.2025

  • голос из Санкт-Петербурга

    Нарика Морозова с помощью своего Админресурса вытащили! Позорники красно-белые!

    14.11.2025

  • голос из Санкт-Петербурга

    Вся страна болела за провинцию Нижнекамск и Череповец! Молодцы! Обыграли московских зажравшихся денежных мешков ЦСКА и Спартак!

    14.11.2025

  • Gordon

    Одна радость - реально хорош был Морозов. А в обороне швах, конечно.

    14.11.2025

  • Сергей Макурин

    В обороне никто не играет. Кин сегодня налажал сверх меры. Напы как всадник без головы, ничего не видят. Редкая игра когда воротчика и покритиковать не за что.

    14.11.2025

  • Константин Мишин

    игра в защите опять ниже всякой критики... четвёртый гол - вообще фейерия, соперник владеет шайбой, а наши четыре игрока на правом борту, на смену лезут...

    14.11.2025

  • 555 555

    Это вы ещё их любя. Они заслуживают ещё резче выражений.

    14.11.2025

  • дедок

    позорники

    14.11.2025

    • «Нефтехимик» на своем льду победил ЦСКА

    «Нефтехимик» — ЦСКА: видеообзор матча КХЛ
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Металлург Мг 26 20 6 42
    2 Ак Барс 26 17 9 36
    3 Авангард 25 15 10 33
    4 Нефтехимик 27 15 12 31
    5 Автомобилист 27 14 13 31
    6 Трактор 27 13 14 31
    7 Амур 25 10 15 24
    8 Салават Юлаев 25 10 15 22
    9 Барыс 26 8 18 21
    10 Адмирал 23 8 15 20
    11 Сибирь 25 7 18 17
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 26 18 8 38
    2 Торпедо НН 28 18 10 38
    3 Динамо Мн 25 16 9 35
    4 Северсталь 26 17 9 34
    5 Динамо М 25 15 10 31
    6 Спартак 26 13 13 29
    7 Шанхай Дрэгонс 24 11 13 28
    8 ЦСКА 26 12 14 26
    9 СКА 25 11 14 26
    10 Лада 26 8 18 19
    11 Сочи 23 5 18 14
    Результаты / календарь
    5.11
    6.11
    7.11
    8.11
    9.11
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    19.11
    20.11
    15.11 13:30 Сибирь – Динамо М - : -
    15.11 17:00 Сочи – Шанхай Дрэгонс - : -
    15.11 17:00 Локомотив – Барыс - : -
    Все результаты / календарь

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости