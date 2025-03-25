«Спартак» и «Северсталь» сыграют в первом раунде плей-офф КХЛ.

Серия до четырех побед одного из соперников стартует в среду, 26 марта, на арене «Мегаспорт» в Москве. Команды будут играть через один день и при необходимости проведут до семи встреч. Более высоко сеяная принимает первый и второй, а также, если потребуется, пятый и седьмой матчи.

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Спартак» набрал 87 очков и занял третье место на «Западе». У «Северстали» — 83 очка и шестое место в конференции.

«Спартак» — «Северсталь»: р асписание матчей серии первого раунда Кубка Гагарина-2025

26 марта (среда). 19.30. Москва. «Спартак» — «Северсталь»

28 марта (пятница). 19.30. Москва. «Спартак» — «Северсталь»

30 марта (воскресенье). 17.00. Череповец. «Северсталь» — «Спартак»

1 апреля (вторник). 19.30. Череповец. «Северсталь» — «Спартак»

3 апреля (четверг). 19.30. Москва. «Спартак» — «Северсталь» — если потребуется

5 апреля (суббота). 17.00. Череповец. «Северсталь» — «Спартак» — если потребуется

7 апреля (понедельник). 19.30. Москва. «Спартак» — «Северсталь» — если потребуется

Время начала матчей — московское.